高山蓋升旗台惹議　韓澄清：先整修現有的

韓國瑜到雲林縣台西鄉五條港安西府參拜，並受訪。（中評社 李其樺攝） 中評社雲林10月24日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜昨天在嘉義縣中埔鄉參加輔選幹部座談會，會中韓國瑜表示三千公尺以上高山盡量做升旗台，引發輿論熱議。韓今天到雲林受訪時澄清，我當場就講困難度很高，有些高山現有的升旗台長久失修，我們可以考慮把它整修好，其他的我們一定要看狀況，不是說想要做就能做。



今天下午韓國瑜到雲林縣台西鄉五條港安西府參拜，主委林清標日前在國民黨大選初選期間，曾陪同鴻海創辦人郭台銘參拜，被外界視為“挺郭”，不過，林清標今天迎接韓國瑜，並呼籲民眾全力支持韓國瑜。



針對媒體提問，山岳協會質疑高山上蓋升旗台是不切實際，韓國瑜表示，我不知道媒體的報道怎麼不那麼完整？昨天在嘉義一場座談會，一個熱愛“中華民國”又有爬山嗜好的人提出來，希望能在高山上豎立“中華民國國旗”，當場我就告訴他，台灣3000公尺以上的高山有200多座，每座高山都豎立升旗台那是不可能的。



韓國瑜表示，我們可以做的首先就是熱愛“中華民國”，第二，現有升旗台如果長久失修、破損或沒人照顧，這個當然可以把它整理；第三，如果要每一個高山上要設升旗台必須考量森林景觀、路線和水土保持，這個困難度太大了，我當場就講困難度很高。有些高山現有的升旗台長久失修，我們可以考慮把它整修好，其他的我們一定要看狀況，不是說想要做就能做。