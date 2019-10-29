柯家軍王牌　全民學姊黃瀞瑩很擔心民眾黨

黃瀞瑩有著“全民學姊”的暱稱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）有著“全民學姊”暱稱的台北市政府副發言人、民眾黨員黃瀞瑩人氣紅不讓，除了可能列入台灣民眾黨不分區“立委”，最近更開始受邀助選。她接受中評社訪問時表示，若以黨員、個人的身份來談，她認為民眾黨的小雞們（“立委”參選人）確實很困難，“有時候到中南部，民眾還不知道台灣民眾黨是柯文哲創立的政黨。”



被問到台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲要不要參選2020？黃瀞瑩說，“現在的狀態也不錯”，除了可以把台北市政做好外，民眾黨還是需要累積一些能量，漸漸找到屬於我們自己的人馬、特色，第三勢力那條路才會走得出來。



至於自己從政的規劃，會否投入競選？黃瀞瑩表示，到現階段為止，現在的工作（幕僚）真的還沒做到對自己滿意與肯定的階段。但黃瀞瑩也不把話說死，不分區“立委”她還沒跟任何人討論過，她的個人意願就是“再討論看看”。黃瀞瑩也半開玩笑俏皮地說，不要排太前面。匆匆結束這一個話題。



27歲的黃瀞瑩曾擔任過ETtoday新聞雲記者，之後赴英國倫敦大學金匠學院政治傳播系就讀，回台後曾短暫擔任民進黨“立委”蘇巧慧助理，接著在前台北市政府發言人劉奕霆邀請下任職北市府秘書處媒體事務組。2018年黃瀞瑩因協助拍攝“一日幕僚”影片意外地以清秀形象、巧笑倩兮的甜美笑容征服全台網友、一夕爆紅，甚至引起2018縣市首長選舉各陣營跟風模仿推出“學姊”角色吸引媒體、民眾眼球，至今學姊也累積不少忠實粉絲。



黃瀞瑩之後在台北市長柯文哲競選連任期間，請辭市府職務加入競選辦公室，期間更是柯文哲口中所稱的“四個女人是他的分身（柯妻陳佩琪、柯媽何瑞英、市府顧問蔡壁如、黃瀞瑩）”之一，並在選後回任北市府擔任副發言人。外傳黃瀞瑩原有意參選2020“立委”，甚至列入民眾黨不分區“立委”名單衝刺政黨票。



黃瀞瑩在柯家軍中算是Ace級王牌，但鮮少出現在民眾黨政黨活動中，在民眾黨中扮演什麼樣的角色，令人好奇。黃瀞瑩接受中評社訪問時表示，自己現在比較多處理北市府幕僚作業、新聞聯絡等，很少參與政黨運作。問到政治、選舉相關議題時，黃瀞瑩強調，她只能以“黨員”身份、個人身份談自己的觀察與感受。



黃瀞瑩說，柯家軍們的“立委”選情，以黨員身份來看的話，確實有很困難的地方，因為現在2020大選呈現藍綠對決，在沒有母雞的情況下，要帶出我們許多的參選人、地方小雞確實會有困難，因為民眾黨的參選人們幾乎都是政治素人、民眾從沒看過的臉孔，雖然保有柯市長政治素人的形象，但民眾黨在很多地區的資源不夠多，是滿大的一個挑戰。



“有時候到中南部，部分民眾都還不知道台灣民眾黨是柯文哲創立的政黨。”黃瀞瑩憂心道，這是民眾黨第一次這麼大的選戰，而黨才剛開始成立，要在藍綠封殺的情況下於媒體找到出路都很困難，只能靠參選人自己去跑地方行程，中南部的情況又更是嚴重，只能請他們勤跑行程、多認識民眾，這些“立委”參選人們也都很辛苦。



中評社記者問道，柯陣營對柯文哲要不要爭取最後門票的機會參選2020似意見不一，學姊個人比較支持柯參選，或不選？



黃瀞瑩認為，“現在的狀態也不錯”，除了可以把台北市政做好外，民眾黨還是需要累積一些能量，慢慢地把屬於我們黨的風格、選舉的樣貌經營出來才可以吸引選民，不然很容易會變成跟藍綠過往的做法一樣，若能漸漸找到屬於我們自己的人馬、特色，第三勢力那條路才會走得出來。確實在藍綠兩黨這麼強大的夾殺下走這條路很困難，民眾黨需要一點時間、經過幾次選舉洗禮，可能會更成熟一點，包括實戰經驗、地方組織、網路化為陸軍等，都還需要慢慢去處理。



中評社記者問，前陣子外傳學姊可能參選台北市第一選區（北投、士林）“立委”，一開始也與蔡壁如一同四處拜廟，最後卻決定不參選，整個過程是什麼？柯市長又是如何相談的？



黃瀞瑩說，柯文哲創立民眾黨那天就有媒體記者問她是不是要參選，她在那時候開始思考要不要投入選舉，整個過程思考滿久的，畢竟參選這件事對她來說是個人生滿大的選擇，她現在27歲，真的要從幕後轉到幕前投入政治工作，角色轉換確實需要一點心理準備，現在想一想，做一個幕僚的工作自己也滿開心的。



黃瀞瑩指出，柯市長找她溝通時是用滿輕鬆的方式，問她自己未來有沒有想要做什麼、打算什麼，但現階段為止，現在的工作真的還沒做到對自己滿意與肯定的階段。至於當初拜廟行程，其實是民眾黨剛成立，大家覺得需要有祈福的感覺，壁如姐就問我們要不要一起去廟裡拜拜幫民眾黨祈福。



中評社記者問，會不會列入民眾黨不分區“立委”搶政黨票？妳的意願如何？



黃瀞瑩沒把話說死，她說，這倒是還沒跟任何人討論過，她的個人意願就是“再討論看看”。黃瀞瑩也半開玩笑地說，不要排太前面。