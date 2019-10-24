新加坡總理鼓勵當地華人將華語融入日常生活

新加坡總理李顯龍在“講華語運動”40周年慶典上致辭。（來源：《聯合早報》） 中評社北京10月24日電／據新加坡《聯合早報》報道，當地時間10月22日，新加坡總理李顯龍在“講華語運動”40周年慶典上致辭時指出，“講華語運動”必須與時並進，新加坡的雙語優勢正在相對減弱，他鼓勵新加坡人把華語融入日常生活中。



新加坡總理李顯龍在10月22日舉辦的“講華語運動”40周年慶典上表示，講華語運動在維持和鼓勵國人使用華語方面作出了重大貢獻。他表示，“我們須要加倍努力，鼓勵國人把華語融入日常生活中，也必須想方設法保持我國華語的活力和獨特之處。”



他說：“目前，大多數的年輕人都聽得懂華語，也會講華語，雖然有時候說得不太流利。我們必須清楚認識到，新加坡的雙語優勢正在相對減弱。世界各地的人正在積極學習華語，並且有不少學得一口流利的華語。他們都知道，如果要在中國工作、與中國人打交道、把握住中國發展所帶來的商機，他們就必須學好華語。”



“講華語運動”推行初期，目標是鼓勵新加坡人“多講華語，少說方言”，提高華語水平。但時過境遷，越來越多華人改用英語為主要家庭語言，運動的對象如今轉向講英語的華人群體。



李顯龍呼籲華人家長在家里多和年幼的孩子講華語，讓他們從小耳濡目染。



講華語運動2019年的標語是“講華語，我也可以”，理事會和通商中國合作，挑選出首屆“雙語專業達人”，通過這些新加坡人在中國闖蕩，並掌握雙語雙文化的故事，激勵新加坡的華人勇敢學習和使用華語。



通商中國總裁陳佩玲表示，新加坡人學習華語最大的挑戰是日常生活中缺乏使用華語的環境和機會，並且對自己的華語能力缺乏信心。



她說，新加坡年輕一代大多已經在雙語政策下培養一定的雙語基礎，“因此我們希望通過雙語專業達人學習華語的經驗，鼓勵更多人勇敢地多使用華語，這樣對於他們各方面的發展都有幫助。”



（來源：中國僑網）