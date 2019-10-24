華文教育名師巴拿馬講學　當地七所華校受益

培訓現場（來源：中國僑網） 中評社北京10月24日電／據中國華文教育基金會網站消息，10月21日，由中國華文教育基金會主辦、四川省僑務辦公室承辦、雅居樂集團資助的華文教育名師巡講團來到了巴拿馬，為海外華文教師傳經送寶、解疑釋惑。



來自四川省樂山師範學院的高級教師張平、樂山第一中學的一級教師胡影在巴拿馬仁愛書院分別就中華古詩詞、低年齡段漢語教學和高年齡段漢語教學法進行專題講解。巴拿馬當地數十位從事華文教育的一線教師參加了當天的學習。



帶隊的中國華文教育基金會秘書長於曉獲悉有老師凌晨3點啟程驅車數小時趕來參加培訓時非常感動，他代表巡講團向在當地堅持傳播中華文化的老師們表示敬意，“各位華文老師都是帶著對中華文化的熱愛和傳承的使命從事華文教育工作的，令人感動和敬佩，這也讓我們看到中華文化在世界各地得以傳承的希望。”



於曉秘書長表示，華文教育是海外的“希望工程”、“留根工程”和“民生工程”，懂得中文和中華文化的華二代們是海外華社的希望所在，華文教育在增強對祖（籍）國的認同，以及傳播中華傳統文化上發揮了重要作用。



培訓結束，巡講團還專門調查了解了巴拿馬華文教師參加中國華文教育基金會遠程培訓的情況。



巴拿馬仁愛書院等學校從2015年開始加入中國華文教育基金會遠程培訓，每年堅持組織華文教師學習20節以上的課程，較好促進了當地華文教師的教學水平。



中國華文教育基金會項目部主任李曉梅和四川省僑務辦公室一級調研員李群隨團進行實地調研。



（來源：中國僑網）