藍不分區爭議　洪秀柱：韓國瑜應有權推薦

洪秀柱（左）與昆明台商協會會長勤彭蓁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月24日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨主席吳敦義可能自列在不分區“立委”名單中，引發外界關注，前主席洪秀柱今天下午受訪時表示，也沒什麼不適合，要看他自己的角色扮演是什麼。至於2020參選人韓國瑜是否應該有推薦不分區名單的權力？洪說，她認為應該有，大選候選人對於未來不分區人選應該有表達意願的權力跟機會。



來自四川、現任昆明台商協會會長的勤彭蓁，今天號召新住民團體在大直美福飯店，召開力挺中國國民黨2020大選參選人韓國瑜的團結大會。國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱和韓的“國政”顧問團總召張善政都出席。另外國民黨“立委”許淑華、林奕華、陳玉珍、羅明才等人也都到場力挺。



特地北上參加活動的洪秀柱接受媒體訪問時，對於吳敦義瞄準“立法院”龍頭一位，未來如果黨主席兼任“立法院長”是否適合一事表示，這就看大家是不是能夠接受，吳的任期到2021，如果順利當“立法院”龍頭，適不適合就看社會看法。



至於韓國瑜如果無法推薦不分區“立委”，是否會讓地方勢力不挺他？洪秀柱說，這她不清楚，但相信黨中央對不分區規劃會面面俱到考慮清楚。



而不分區是否有吳敦義和韓國瑜勢力相爭的味道？洪秀柱說，不要想那麼複雜，不分區名單只要提出社會大眾可以接受的，那都對黨未來有幫助。