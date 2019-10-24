黃金放久變綠？蔡英文調侃韓：綠金可變黃金

蔡英文受訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月24日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜23日提到，過去他在當“立委”，曾要求“中央銀行”讓他去看黃金，結果發現黃金表面都變綠色了，因為放太久了，蔡英文下午在桃園受訪被問到“黃金放久會變綠？”故意拿“綠能”來嘲諷，強調現在推動綠能政策，綠能是可以變成黃金，倒是真的，綠金可以變黃金。



韓國瑜23日透露，過去當“立委”時曾去央行新店文園黃金庫房參觀，看見裡面的黃金因為放太久表面呈現綠色，此話迅速在網路掀起熱議。



2020蔡英文連任北部工業區後援會成立大會下午在桃園住都飯店舉行，包括民進黨基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦都到場，1200人力挺蔡英文，蔡會後接受媒體採訪。



媒體問“黃金放久會變綠”看法？



蔡英文說，她的瞭解，黃金不可能變綠的，但是我們現在推動綠能的政策，綠能是可以變成黃金倒是真的，綠金可以變成黃金。



被問到韓國瑜要在3千公尺以上高山蓋升旗台看法？



蔡英文表示，在一定的高度設升旗台這件事情，有點不切實際，而且對我們山林地形地貌有一定的損傷，還是要回歸“國旗”本意，也就是說，“國旗”在我們人民彰顯作為“國民”榮耀的時候，或者是認同的時候，自由要把它拿出來，來表彰我們意志，對外時候也希望拿“國旗”表彰我們對“國家”，這些都不應該過度政治考量或者政治操作。

