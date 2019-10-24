新住民團結大會　洪秀柱喊話見藍就投

洪秀柱（左）參加新住民團結誓師大會致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月24日電（記者 張嘉文）投入台南“立委”選舉的中國國民黨前主席洪秀柱，今天特地北上參加新住民團結誓師大會，洪向現場的新住民喊話，這幾年大家都過得不好，因為政府出了問題、領導人出了問題，所以明年一月的大選決定了大家的未來，只要是國民黨提名的候選人，請大家毫不猶豫投下去，見藍就投、非藍不投。



來自四川、現任昆明台商協會會長的勤彭蓁，今天號召新住民團體在大直美福飯店，召開力挺國民黨2020大選參選人韓國瑜的團結大會，國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱和韓的“國政”顧問團總召張善政都出席。



近期都在台南拚“立委”選舉的洪秀柱，今天現身會場時，人氣仍十分旺，現場眾多與會人士都搶著要和洪拍照。



洪秀柱致詞時先向新住民們致意，她說，大家都為了家庭而努力，台灣因為各位的加入呈現多元文化，有了很多台灣之子，替台灣社會加入新生力量，“中華民國”因為各位的努力貢獻而變得更好。



洪秀柱說，台灣每隔幾年就選舉，不管是地方或“中央”民意代表，選出來的都決定台灣的方向，決定大家是否能平安、有好的就業機會。現在馬上面臨大選，過去三年多，大家摸著良心，這些年來社會環境好還不好？為什麼不好，就是政府出了問題，領導人出了問題所以不好。



洪秀柱強調，所以明年決定要什麼樣的生活，希望孩子有好未來有好的就業機會，就看選了誰，國民黨現在提名了韓國瑜，雖然外界有不同評論，但韓為國為民的心，和奮戰不懈的精神都讓人感動。另外，國民黨在“立院”席次過半也非常重要，不能讓民進黨予取予求，所以不管在哪個區域，只要是國民黨提名的候選人，大家要毫不猶豫蓋下去，見藍就投、非藍不投。



洪秀柱最後說，她也投入艱困選區，因為愈是困難的地方愈要去，不怕苦就怕不用心，大家要一起努力翻轉現在局勢。