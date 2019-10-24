博士不適合當領導人？蔡英文：不知道在講誰

2020蔡英文連任北部工業區後援會成立大會下午在桃園住都飯店舉行，蔡英文出席。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月24日電（記者 黃文杰）前“國安會”秘書長蘇起接受電台專訪直言，博士不適合當領導人，暗指蔡英文不適合，蔡英文下午在桃園受訪時表示，“我不知道他（蘇起）在講誰”，還反問記者“他在講他自己對吧？”她強調，領導者要用堅強的意志，來保護“國家”與守護“國家主權”。



2020蔡英文連任北部工業區後援會成立大會下午在桃園住都飯店舉行，包括民進黨基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦都到場，1200人力挺蔡英文，蔡會後接受媒體採訪。



蘇起今天上午接受“POP撞新聞主持人黃暐瀚”訪問時指出，蔡政府現在就像是衝往風車的唐吉軻德，有人喊讚，也有人喊傻。兩岸對撞直直衝，唐吉軻德撞上風車的時機，可能快要到了，媒體問蔡英文的看法？



蔡英文說，他講話跟以前的講話一樣，沒人聽得懂在講什麼。



媒體追問，蘇起同樣接受電台專訪提到，從李登輝時代開始，與多位領導人共事的經驗，發現博士雖然花了很多的時間專研學問，包括他自己，對學問很專業，但是思考模式也很“專”，較為僵硬、僵固，因此，不適合當領導人。



被問到“博士不適合當領導人”？蔡英文反問記者，他（蘇起）在講他自己對不對？“我不知道他在講誰”，但是做為領導者，要堅強的意志來保護這個“國家”與守護“國家”主權。



媒體問，華府智庫“全球台灣研究所”新發布的一份報告表示，不論是新媒體或傳統媒體，都已經成為大陸影響力的活動土壤，如在2018縣市長選舉時藉由購買PTT帳號，其中具有影響力帳號價格甚至可以喊價到6500美元（約台幣20萬元），帳號立場也可以從溫和親民進黨轉為親國民黨、甚至共產黨。有聽說大陸用20萬台幣買ptt賬號，有這樣消息嗎？



蔡英文說，媒體是這樣報導，不過她倒是要鄭重呼籲，中國介入台灣的選舉不是秘密，他們會利用各式各樣的方式介入台灣的選舉，影響台灣輿論跟選民的認同，近來發現中國官方的媒體記者假扮網紅，youtuber散佈不實的訊息，這就是典型的案例。



她說，希望提高警覺，假消息跟假訊息氾濫，在最後選舉這段時間一定非常多，不要讓受到操弄的假訊息或消息來破壞民主。