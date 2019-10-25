朱學恒：蔡將贏韓5至8%似12年馬蔡對決

朱學恒預估2020大選結果會很像2012年馬英九與蔡英文對決。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月25日電（記者 洪德諭）針對2020大選，網紅時事觀察家朱學恒(宅神)接受中評社訪問表示，中國國民黨2020參選人韓國瑜最大問題是形象固著，建議以約束韓粉、聽“國政”顧問團的話與趕緊找副手三點做改變，不過以民調落後16%來看，台灣投票人口約1900萬，一周追1%等於一周要讓19萬人喜歡上韓，時間不夠且相當困難，推估最後的選舉結果蔡英文應會勝韓國瑜5到8%，類似2012年馬英九與蔡英文對決結果。



朱學恒個人臉書粉絲專頁擁有超過48萬名粉絲。過去曾翻譯過知名著作《魔戒》，並用翻譯所得的新台幣500萬版稅成立奇幻文化藝術基金會，建構台灣奇幻文學環境，以此獲得“總統”文化獎青年創意獎。廣為人知的是在去年九合一選舉中，和網友對賭若韓國瑜勝出就發200份雞排，最終韓當選，朱履行承諾在高雄市發超過2萬雞排。



針對韓國瑜的民調持續落後蔡英文，朱學恒分析，韓現在面臨到最大的問題是形象固著，如一家公司出現負面消息要馬上澄清，不然大家會把負面消息當真。韓沒能找到蓋過舊消息的新形象，尤其之前面對挖石油政見的質疑反批“誰說的”、“有沒有白紙黑字”，掉入民進黨一直想塑造韓信口開河、說謊騙人的形象之中，將來韓在提出新政見，大家就會質疑將來會不會執行。



該如何改變？朱學恒建議，第一要約束韓粉不要再四處獵殺。韓國瑜強調自己是農民起義，過去歷史上劉邦即是一個例子，劉邦拿下咸陽後約法三章殺人則死，盡量塑造秋毫無犯的感覺。雖然初選時韓粉幫忙打這打那有幫助，但大選支持者還是農民起義的形象“放任到處殺”，也將使得願意支持韓的選民無法說自己支持的候選人超棒，怕被歸類為韓粉，只能說超討厭蔡英文，但超討厭無法確保投這票是有效的，對很多選民來說也不一定要去投票。



朱學恒接著說，第二要聽“國政”顧問團的話。韓國瑜五湖四海交朋友的個性很厲害，但拉到領導人的高度就不能把私下狀況拿到公開場合來說，像是發表要把故宮文物一次展出前，應該先問問顧問團或是要聽顧問團提醒到底做不做得到？韓自己要做出改變，固著的形象也才能改變。



朱學恒也強調，第三韓國瑜太晚找到副手，使得韓每個議題都要親自打，完全沒有緩衝備援的人可以吸砲火、當替身，反觀蔡英文有“行政院長”蘇貞昌、“內政部長”徐國勇等人去咬人，自己就維持小龍女不食人間煙火的形象，只談軍事、外交與國際。



朱學恒認為，要翻盤劣勢恐怕面臨時間不夠的窘境，現在多份民調韓國瑜大約都落後給蔡英文16%左右，一周追1%也要16周，不僅時間不夠也相當困難，舉例來說台灣投票人口約1900萬，1%代表19萬人，要在一周讓19萬人改變信念、喜歡上你，“分手女友要重新愛上你都需要奇蹟了”等於韓一周需要19萬個奇蹟，不是說不可能但機率極小。



不過韓國瑜陣營也質疑民調是否準確？朱學恒則說，民調像模擬考，可能命中真的題目也有可能離真正的題目很遠，但沒有“模擬考考不好考試會考得好”的狀況。雖然民調落後可能是韓的支持者因不相信民調不表態，但這將產生惡性循環，選民會認為支持對象輸定了，“輸了幹嘛去投票”，建議韓陣營得面對趨勢。



同時觀察另一方蔡英文，朱學恒指出，蔡英文已經在扮演好好先生，包括在不分區提名上與“立法院長”蘇嘉全和解，也透過派前“行政院長”賴清德出赴美國幫忙宣傳，並很有可能與賴清德搭檔與獨派和解。從和解過程可看出蔡行有餘力，且民進黨的側翼也在打台北市長柯文哲，但柯又沒要選2020幹嘛打，顯示民進黨面對這次選戰是遊刃有餘。



至於最終選舉狀況為何？朱學恒預估，雖然現在蔡英文、韓國瑜民調差距在16%，但現在有這樣的差距主要是因討厭韓國瑜的情緒掩蓋投票的意志與意願，綜合上述原因加上選舉最終藍綠歸隊，估計雙方差距約在5到8%，有點像是2012年馬英九尋求連任，蔡英文挑戰，最終馬勝出的狀況。

