中評現場：陸配挺韓大會吳敦義超嗨

吳敦義出席新住民團結誓師大會情緒非常亢奮，見到人就狂比讚。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席吳敦義今天下午出席新住民團結誓師大會，因前一個私人行程喝了點酒，吳到場時情緒非常HIGH，見到人就狂比讚，還猛捶前來致意的各“立委”參選人胸口為他們打氣，在台上更是聲嘶力竭喊口號帶動現場氣氛，吳拿著麥克風在唱“中華民國頌”時，隨扈要護送他離場，吳還意猶未盡的樣子，和平常行事作風拘謹的吳主席很不一樣。



來自四川、現任昆明台商協會會長的勤彭蓁，今天號召新住民團體在大直美福飯店，召開力挺國民黨2020大選參選人韓國瑜的團結大會，國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱和韓的“國政”顧問團總召張善政都出席。



吳敦義因為私人行程是最晚抵達會場，而他一到場時情緒就顯得頗為亢奮，不僅頻頻擁抱前來致意的與會人士，還在場的國民黨“立委”包括蔣萬安、陳玉珍、羅明才和沈智慧等人上前要和吳握手，吳都高興地作勢要捶他們的胸口，替他們加油打氣。



吳敦義上台致詞時，懇託大家明年1月11日的選舉，將寶貴三張選票投給國民黨，只要韓國瑜當選，“立法院”席次過半，我們就“重返執政、撥亂反正”。吳最後還拿著麥克風，要現場人士跟他高喊“韓國瑜凍蒜！“立委”全壘打！”看誰比較大聲，讓現場氣氛非常熱鬧。