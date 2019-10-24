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再任不分區?王金平：絕對不會留在“立院”
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2019-10-24 18:25:06
王金平接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝）
中評社台北10月24日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨將展開不分區“立委”提名，傳出前“立法院長”王金平不排除再列入名單。對此，王今天下午出席活動受訪時強調，“絕對不會留在“立法院”了”，該畢業就畢業，人總是要在適當的時機畫下一個完美的句點。
王金平今天出席前“財政部長”顏慶章在陸軍聯誼廳舉辦的新書發表會, 作上述表示。
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