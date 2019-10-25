中評關注：蔡搶工業區選票　搬出青天白日旗

2020蔡英文連任北部工業區後援會成立大會，會場可見青天白日旗。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月25日電（記者 黃文杰）2020蔡英文連任北部工業區後援會成立大會24日下午在桃園住都飯店舉行，這是繼中部工業區挺蔡後援會成立，繼續往北走，蔡英文向在場1200位支持者喊話，這次“得票要衝高”，告訴全世界，我們用意志要守護台灣。



在“國策顧問”、“中華民國”工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻主導下，全台主要工業區，分成北中南三區成立大型後援會，挺蔡繼續執政，包括新北、基隆、桃園、宜蘭花蓮工業區廠商都來捧場，廠商聯合會也各自動員，工業區主管機關“經濟部長”沈榮津，也到場全力輔選，強調政府照顧廠商的用心，今年廠商回流投資，也都順利達標。



值得注意的是，北部工業區廠商挺蔡後援會成立會場，可以看到台上後援會幹部，都拿著青天白日旗，蔡也延續雙十談話，這次選舉對於台灣，是關鍵選舉，呼籲一起團結所有力量不管台灣派、“中華民國”派、“中華民國台灣”派，都來支持蔡英文，支持民進黨“立委”，讓台灣改革經濟大進步。



蔡英文說，從2016年開始，政府就積極推動改革，從產業的經濟轉型、能源轉型、到各種建設台灣的方案，政府都按規劃一步步提出，縱使過程歷經艱辛，我們都一起度過，打穩基礎，讓台灣在複雜的國際情勢影響下，經濟仍穩定成長，得到許多耀眼成績。



她說，過去三年，政府修改法規與命令，提供各類協助、設立相關機制與體制，讓在台灣投資越來越多、越來越簡便，今年台商回台投資大爆發，外商也在台灣加碼投資，很多大型公司來台灣，會來“總統”府看她，不是對“總統”感到興趣，而是觀察“總統”有沒有決心，有決心的“總統”，才會替投資人排除問題。



蔡英文也會問外商，全世界最好投資地方在哪裡？許多投資人向她表示，最好的投資地方就是台灣。



她提到，“你投資，我相挺，顧台灣，拚經濟”是大家共同的目標與口號，也向工業區廠商喊話，相互幫助、互相勉勵，“讓我們再做四年好不好？”2020選舉很關鍵，如果成功了，至少有四年機會可以一起打拼，讓台灣逐漸擺脫對單一市場的過度依賴，進而佈局全球，把台灣的產品銷售到世界每個地方，讓全世界都看到台灣人，看到台灣的產品。