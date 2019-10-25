中評關注：宋拉攏郭柯有意再戰　結盟不易

柯文哲與宋楚瑜。（中評社 資料照） 中評社台北10月25日電（記者 鄭羿菲）近來鮮少露面的親民黨主席宋楚瑜接受媒體專訪，對於是否參選2020，以“好像呼之欲出”來形容。當2020大選除了蔡英文與中國國民黨2020參選人韓國瑜之外，還有第三選擇，政壇局勢會不會發生大變化？



台灣1996年開始直選領導人，宋楚瑜已4度參與大選，其中3次選“總統”，一次是國民黨連戰的副手，但皆敗，他如果2020再選，就是第5次，創下記錄，未來也不太可能有人能打破他的記錄。



宋楚瑜昨日接受媒體專訪時，面對2020大選議題態度十分曖昧，“好像呼之欲出”、“我準備40年了耶！”、“走到哪，人民都叫我們要好好做事”等都是宋的說詞。宋更是瞄準中間路線批藍罵綠“我不好意思把話講太重，國、民兩黨，一個是不爭氣，一個是不成材”，頗有在鴻海創辦人郭台銘、台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲不連署參選2020後，以第三勢力自居。



不過，宋楚瑜過去這幾年來的戰績不甚理想，2016大選得票約157萬票、得票率12.84%，並爭得約79萬票、得票率6.5%的政黨票，獲三席不分區“立委”，但過去挺宋的“國會政黨聯盟”主席悟覺妙天已轉挺韓，且宋在年輕族群中，並沒有特別強的支持力道。若只有自己出來選、自己玩，恐也變不出太大花樣。



宋楚瑜能不能掀起2020政壇巨浪，就看“郭柯結盟”會不會相挺，甚至也讓中國國民黨前“立法院長”王金平等人加入。宋柯一直維持不錯的關係，儘管柯文哲日前挖角親民黨籍台北市議員黃珊珊任北市副市長未先告知宋，外傳柯宋關係變僵了，但宋受訪時談到柯的語氣就可看出，宋仍在拉攏柯，如果郭柯聯盟能挺宋，形成宋郭柯聯盟，宋的選情就起飛了。



原本宋楚瑜缺政治素人形象與年輕族群支持、柯文哲少第三勢力帶動選舉，兩人可以是很好的合作關係，但民眾黨與親民黨還是處在政黨票的“競爭關係”，也就是說郭柯挺宋參選2020雖可帶動投票率，但“親民黨與民眾黨的政黨票該怎麼分？”就成為關鍵問題。而且宋一選再選，形象受損不少，郭柯要不要與宋合作也待精算，非宋一廂情願就可組成第三勢力大聯盟。

