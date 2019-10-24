民進黨不分區“立委”接受各界推舉

民進黨不分區提名委員會昨成立，今首次開會。（中評社 資料照） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）民進黨發佈新聞稿指出，第十屆不分區“立委”提名委員會，今天召開第一次會議。會中針對提名作業時程，以及提名原則，達成高度共識。首先，在提名時程方面，有鑑於“中選會”將在11月18日開始受理登記，時間緊迫，大家同意加速提名作業，以利提名名單在11月6日送中執會決議通過為目標。



民進黨也說，針對提名原則，成員達成共識如下：第一，不分區“立委”的提名人選，整體要有助於贏得“國會過半”的最高目標，讓蔡英文連任後，在“立法院”多數支持下，深化改革，讓台灣真正脫胎換骨；第二，不分區的提名應廣納社會各界意見。故提名委員會今天決議，除黨內舉薦外，即日起，擴大接受社會各界，舉薦優秀不分區“立委”的提名人選，供委員會審議。收件截止日期為10月30日。第三，不分區“立委”的提名要有亮點，以強化社會支持與認同。



民進黨表示，此次民進黨不分區“立委”提名委員會提名委員，包括黨主席卓榮泰、基隆市長林右昌、前“行政院副院長”林錫耀、“總統府”秘書長陳菊、“總統府資政”陳博志、曾任民進黨仲裁會委員陳傳岳、“文化部長”鄭麗君，以及“行政院長”蘇貞昌，今天全員出席。



民進黨也說，在熱烈交換意見，達成上述共識後，召集人卓榮泰再次期許，本屆被提名的民進黨不分區“立委”，一定要具備“國會”戰力、能貫徹民進黨基本主張，並能夠以“國家”整體利益為優先考量。