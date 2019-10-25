海峽兩岸交流基地授牌儀式在台灣會館舉行

國台辦副主任龍明彪為北京台灣會館授牌。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月25日電（記者 徐夢溪）2019年10月24日，中央台辦、國務院台辦在台灣會館舉行海峽兩岸交流基地授牌儀式。



國台辦副主任龍明彪、全國台聯副會長紀斌、國台辦交流局局長黃文濤，北京市台聯黨組書記王蘭棟等出席。



黃文濤局長宣讀了《中央台辦、國務院台辦關於同意在北京台灣會館設立海峽兩岸交流基地的批覆》,龍明彪副主任將“海峽兩岸交流基地”牌匾授予台灣會館。

北京市台聯副會長王慧表示，將以此次授牌為契機，珍惜、管理、運用好“海峽兩岸交流基地”，抓好基地規劃建設，不斷健全工作機制，精心策劃交流活動；將更好發揮台灣會館自身優勢，樹立窗口意識、品牌意識、陣地意識，做服務兩岸同胞交流合作的推動者，做服務兩岸關係和平發展的凝心者，做服務兩岸和平統一事業的聚力者；將進一步挖掘能體現首都資源優勢、符合“四個中心”功能定位、具有開展對台交流合作潛力的單位和場所，打造一批特色鮮明的對台交流基地，為深化京台經濟社會融合發展、促進兩岸同胞心靈契合、推動兩岸關係和平發展作出積極貢獻。



北京市台辦副巡視員趙孝清表示，授牌既是對台灣會館開展對台交流工作、取得積極成效的肯定，也將促進北京市對台工作的全面開展。接下來，我們將發揮台灣會館特色優勢，開展內容豐富、形式多樣的對台活動，切實把交流基地建設好、管理好、運用好，使之成為京台交流的展示窗口和重要陣地。



台灣會館史稱“全台會館”，坐落於北京市東城區大江胡同。自康熙二十四年開始，陸續有台灣舉人到北京參加會試。為方便台灣舉人來京參加考試和聯絡感情，1893年由台籍進士施士潔主持建立台灣會館。1993年，台灣會館經修繕恢復為紀念場所，成為在京台胞交流的主要活動場所。近年來，台灣會館累計舉辦“台灣會館論壇”“大江論壇”等兩岸交流活動200多場，先後接待連戰、洪秀柱等台灣政要及島內各界人士近8萬人次，為促進兩岸同胞交流發揮了重要作用。

