調查顯示仍有逾8成日本人對中國印象不好

中評社香港10月24日電／日本民間非營利團體“言論NPO”和中國國際出版集團24日公佈了在兩國聯合實施的民意調查結果。其中對中國印象“不好”的日本人較去年下降1.6個百分點至84.7%，居高不下。雖然中國政府在國家主席習近平預定明年春天作為國賓訪日之前努力改善日本人的對華感情，但目前幾乎未見成效。



中國國際出版集團副總裁高岸明在記者會上表示，結果令人遺憾，為加強民間交流和增進相互理解，能做的還有很多。



共同社消息，對中國有“好”印象的日本人僅為15.0%，上升1.9個百分點。這一年裡對中國印象“基本沒變”的佔65.4%。



另一方面，對日本印象“不好”的中國人下降3.4個百分點至52.7%。對日本印象“好”的中國人上升3.7個百分點至45.9%，達到2005年調查開始以來最高。



有關印象不好的理由，日本受訪者中最多的回答是“對尖閣諸島（釣魚島）周邊日本領海及領空的侵犯”，占到51.4%。



中國受訪者中最多的回答是“沒有對侵略的歷史進行道歉和反省”，占到60.5%。



此外，有關因美中貿易摩擦而動搖的世界經濟秩序的前景，中國受訪者中最多的回答是“現在的自由體制將得到保留”，佔40.1%。日本受訪者中38.3%回答“不知道”，其次有26.2%回答“美中將把世界分為兩半並對立”。



該調查到今年已是第15次，於9月實施。有1000名日本人和1597名中國人作答。