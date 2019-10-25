蔡寶興：琉球漁民看到韓國瑜就像看到救星！

琉球區漁會總幹事蔡寶興。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜傾聽之旅從全台最南端屏東縣起步，琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，高雄、屏東都是綠營長期執政，民怨累積已久沒有出口，現在藍綠結構鬆動，艱困選區都能這樣，韓流掀起千堆雪，肯定席捲全台。蔡寶興更說“琉球漁民看到韓國瑜就像看到救星！”



蔡寶興，1958生，屏東琉球人，1980年進到琉球區漁會，今年已邁入40年，相當資深，蔡寶興2005年接琉球漁會總幹事，現在已連任第四屆，熟悉地方農漁會系統生態。蔡寶興近年也常因台灣漁業議題受邀上政論節目接受訪問。



從歷屆屏東縣長得票數觀察，2014年民進黨潘孟安大勝國民黨簡太郎12萬票，綠營聲勢如日中天。2018年韓流崛起，爭取連任的潘孟安只贏國民黨蘇清泉6萬5千票，藍綠差距瞬間縮小一半。



蔡寶興表示，屏東縣長期被綠營所執政，長達21年，同時也是蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、“立法院長”蘇嘉全的故鄉，綠營要繼續執政有如探囊取物，為何會受到韓流影響？那就代表民心思變，硬道理只有一個“在野黨擊敗執政黨很難，除非執政黨自己跌倒。”



蔡表示，高雄市同樣被綠營長期執政（原市區為20年、原縣區33年），情況和屏東縣是一模一樣的，所以他非常認同韓國瑜從台灣最南端的屏東縣恆春半島鵝鑾鼻出發進行全台傾聽之旅。



韓國瑜下鄉第二周已經開拔到雲林縣，蔡寶興觀察，韓流是擋不下來的，現在連深綠的台南、嘉義的人潮都可以多成這樣子，試問那些地方國民黨要怎麼動員？這麼多人都站出來，就可以清楚知道民心思變。



蔡寶興指出，從艱困選區還是那麼多人站出來，就知道人民對政府的失望，因為這股失望，所以才需要新的領導人，人民才願意放下手邊的工作，無怨無悔地出來挺韓國瑜。



他說，選舉要靠人的熱情才能成事，以前是下雨一樣去，現在可能連下冰雹都照樣去，看選舉“勢”的輸贏，就是這樣子。



蔡寶興笑說“以前要動員，沒有便當、沒有遊覽車是要動員什麼？但是你看看韓國瑜，一個人雙手空空就搭船來到小琉球過夜，什麼都不用帶，到宮廟拜拜後再辦一個座談會，如此簡單，但是就能引起這麼大迴響，他40年在小琉球從來沒有看過這種現象。”



蔡寶興回想韓國瑜座談會那一天晚上，他說“韓講的話漁民聽得懂，漁民講的韓有同理心，且知道要怎麼處理，問題當然容易解決。”



話鋒一轉，蔡寶興痛批“農委會”、漁業署官員咧？這些中央單位過去來屏東辦座談會，每一次都被漁民嗆聲嗆整場，什麼問題都解決不了，乾脆別來算了。”蔡寶興表示，漁民反映問題給現在執政黨，民進黨官員卻回答“只有漁會不代表漁民意見，漁會不是全體漁民”，都來這一套，沒有心要把漁業用好。



中評社問“那韓國瑜來小琉球座談，你覺得雙方互動如何？”蔡寶興開心的說“琉球漁民看到韓國瑜就像看到救星！”蔡寶興說“現在政府根本不可能幫漁民解決問題，漁民早已死心了。”



蔡寶興說，漁民因為不滿政府法規對遠洋漁業管理過嚴，去年史無前例共有3000名漁民北上抗爭，這已經代表非常清楚，漁民抗爭就是庶民起義，對抗的民進黨就代表權貴，蔡政府已經背離民心。



蔡寶興評估，以他個人來看，勝負早已定了，韓國瑜目前從屏東出發，只走到雲林而已，綠營的民調已經假到自己都做不下去，如果再讓韓國瑜持續北上，掃到全台第二圈，民進黨就“歸組害了了”(閩南語：整個完蛋)。