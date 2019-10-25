馮明珠：一個紫禁城變兩個故宮　不交流可惜

馮明珠接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月25日電（記者 張嘉文）蔡英文2016執政後，兩岸故宮交流已中斷。台北故宮博物院前院長馮明珠向中評社表示，她衷心期盼如2020中國國民黨重新執政後能恢復，因為很多東西本是同根生，相煎何太急，兄弟不往來天天吵架有什麼意義呢？“中華民國國民”或是台灣人也好，跟中華文化就是一脈相傳。



馮明珠是台灣大學歷史系碩士，曾任台北故宮博物院圖書文獻處共20年。2012年9月18日至2016年5月20日擔任台北故宮博物院院長。



馮明珠也強調，故宮博物院所有的典藏是八千年中華文化積累，它的色彩、光芒是渾然天成，任誰也去不了。



國民黨2020參選人韓國瑜日前發表觀光政策，提及希望台北故宮將近70萬典藏文物一次展出、轟動全世界，但遭蔡政府重批不可行。對此，馮明珠24日出席記者會替韓背書表示，以數位故宮來呈現所有國寶一點都不是問題。



馮明珠會後接受中評社訪問，談到蔡政府執政後，陸客減少對於故宮參觀人數的衝擊表示，這當然是一個原因，台北故宮的參觀人數減少，確實跟陸客來的少有關係，但是故宮南院並不是，2015年12月開館時，在7個月內，於2016年8月已經破百萬的參觀人數，且主要不是陸客，而是台灣自己人，還有一些會上阿里山等等的遊客。所以好的展覽能吸引人，策展能力跟行銷能力很重要，當有新展覽出現一定要宣傳，讓台灣老百姓知道，所以問題是出在這。



針對兩岸故宮交流斷線，馮明珠說，2009年兩岸破冰三通後，當時“行政院長”劉兆玄要求所有部會都要做一件讓人民感動的事情，當時的故宮院長推了兩岸故宮交流，所以2009開始兩岸故宮互動，到2016年就沒了。



馮明珠表示，這樣當然是可惜，兩岸等於是同根生的，一個紫禁城變成兩個故宮，斷了交流當然可惜。但是台北故宮有自己的魅力，絕對可以獨立發展，一點問題都沒有，就是如何活用文物，更重要是重視人才，且不要否定故宮的地位，否認中華文化，當政策都一直反覆，所有的人都為自己的前途擔心，如何靜下心來好好策展呢？



馮明珠說，典藏是博物館的心臟，教育是靈魂，教育透過展覽不斷呈現，好的展覽固然完成了“國家”賦予博物館教育的使命，做的好可以吸引國際觀光客，所以這是內行要懂的，如果天天否定它的存在，又怎麼給出最好的展覽呢？



至於韓國瑜明年如勝選後，是否希望兩岸故宮交流重新啟動？



馮明珠說，她當然希望且衷心期盼，很多東西本是同根生，相煎何太急，兄弟不往來天天吵架有什麼意義，你說你不是中華文化不可能，你說的是漢語，讀的是中文，連思考都是儒家思想，忠孝節義等等都是我們的思維，你說是“中華民國國民”，或是台灣人思維也可以，跟中華文化根本是一脈相傳的，斷不了的。