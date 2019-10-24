外交部：任何支持香港分裂圖謀都是痴心妄想

中評社北京10月24日電／2019年10月24日外交部發言人華春瑩主持例行記者會：



問：美國眾議院議長佩洛西22日在推特上發布她和黎智英、李柱銘等人在美國會面的合影，並表示“完全支持且敬佩那些每周走上街頭，為香港民主與法治進行非暴力抗爭的人”。中方對此有何回應？



答：我不知道大家注意到沒有，前幾天，一位在香港生活的美國人給美國參議員寫了一封公開信，信中說西方世界看到的並不是香港的真相。美方一些議員竟然說自己沒有看到暴力，這是在撒謊，應當為此感到羞恥。現在香港這座城市的絕大多數人都生活在恐懼裡，並不是因為中國做了什麼，而是因為你們支持的示威者幹了壞事。而現在，這樣的謊言仍在繼續。



普通美國人都有這樣的認識，但是非常令人遺憾的是，佩洛西這樣的政要卻黑白不分、是非顛倒，把香港的暴力違法犯罪美化為非暴力抗爭，為反中亂港分子撐腰打氣，其行為之偽善、用心之險惡實在令人不齒和瞠目。正是由於佩洛西這樣的人這種赤裸裸的包庇縱容、煽風點火，那些暴力違法分子才更加有恃無恐。



我想大家都看到了，正在香港發生的是百分之百的街頭暴力和違法犯罪。暴徒打砸商店，破壞公共設施，毆打無辜市民，公開暴力襲警，甚至通過潑鏹水、割喉等極其殘忍手段危害警察生命。這些都是基本事實，清清楚楚，明明白白。我不知道佩洛西等人還想讓香港警察流多少血、讓香港市民流多少淚、受多少害，才能找回你們的良知？我想對佩洛西說，你想要欣賞的“美麗的風景線”，請你們自己獨享好嗎？我們不願意也不想分享。



我也想正告佩洛西等人，無論你們的雙眼如何被偏見蒙蔽，你們的內心如何被邪惡充斥，香港都是中國的香港，任何干預香港事務的企圖都不會得逞，任何支持香港分裂的圖謀都是痴心妄想。這套把戲在別的地方或許曾經得過手，但是在香港、在中國的土地上，你們最終得到的只會是黃粱一夢，只會是自食苦果。



問：有業內報告稱，朝鮮正在同中國商談向中方提供稀土開採權，作為換取中方出資在朝建設太陽能發電站，你可否證實？在目前聯合國制裁禁止朝鮮開採稀土資源背景下，該計劃如何實施？



答：對於你這兩個問題，我只有一句話，我不了解你說的情況。



問：近日，美智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）發布《戰略競爭時代的科研合作》報告，稱美國以“國家安全”為由對中美科研合作設限是冷戰思維的延續，美政府應加強與私營部門和高校科研機構合作，確保在科研開放與國家安全之間取得平衡。中方對此有何評論？



答：你說的這個報告我們也看到了。事實上，這不是第一次美科學家對美政府限制對華科研合作表示擔憂。前不久，美60家科學組織曾發表公開信，呼籲美國政府停止打壓外國科研人員和阻礙國際科學合作的行為。根據美國家科學基金會統計數據，中美互為第一大國際合著論文合作對象，相互依賴遠超其他任一國家。這都表明，中美加強科研合作是合乎民意、順應民心，符合雙方共同利益的。



在21世紀的今天，國際合作是科技發展的必然要求，人文交流是無法阻擋的時代潮流。一段時間以來，我們看到，美國一些人和一些機構抱著遏制打壓中國發展的零和思維和險惡用心，妄圖通過收緊科技交流合作阻遏中國發展，有關行為荒謬之至。兼聽則明，偏信則暗。我們希望美方當權者和政策制定者能夠認真傾聽國際社會及美國國內的理性聲音，停止限制中美科技交流合作的錯誤做法，同中方相向而行，共同為促進人類科技進步作出努力。



問：24日，世界銀行發布《2020年全球營商環境報告》，中國營商環境全球排名繼去年從此前78位躍至46位後，今年再度提升，升至第31位，連續兩年入列全球優化營商環境改善幅度最大的十大經濟體。中方對此有何評論？



答：中方對世行《2020年全球營商環境報告》將中國營商環境全球排名再次大幅提升表示歡迎。這說明，中國深化改革、擴大開放、不斷優化營商環境的態度是認真的，成效和進步也是顯著的，得到了國際社會的認可。這一結果是對中國改革開放和經濟前景投出的信任票。在當前世界經濟同步放緩、不確定性增加的背景下，這對提振市場信心無疑具有積極意義。



中國是建設開放型世界經濟的積極倡導者和推動者，我們始終堅持打開大門搞建設。優化營商環境永遠在路上，中方將繼續採取並認真落實一系列促進更高水平對外開放的新舉措,包括於明年1月1日起實施《優化營商環境條例》，進一步完善市場化、法治化、國際化的營商環境。我們歡迎更多外國企業來華投資興業，共享中國發展的機遇。



問：有關中國南海的問題。越南稱，一艘中國油氣船及其護衛船周四駛離南海有關水域，並稱中方此前有關行為損害了越南主權，中方有何回應？可否證實有關船只已駛離？



答：我想你提到的應該是中國“海洋地質8號”調查船吧？（記者點頭）根據中方的有關安排，中國“海洋地質8號”調查船於今年7月初開始在南海中國管轄海域開展科考作業。目前相關作業已經完成。



問：巴西總統今天開始對中國進行國事訪問，他競選時承諾重新制定外交政策，中方如何看待當前中巴關係？博索納羅總統當選對雙邊關係有何影響？



答：我們此前已經發布了博索納羅總統將訪華的消息。應習近平主席邀請，博索納羅總統將於10月24日至26日對中國進行國事訪問。這是博索納羅總統就任以來首次對中國進行國事訪問。



中國和巴西同為發展中大國和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴。建交45年來，中巴關係始終保持健康穩定發展，在各個領域都開展了富有成果的合作。事實上，中巴關係已經成為發展中大國團結合作、共同發展的典範。博索納羅總統就任以來，高度重視發展對華關係。他曾經表示，巴西新政府高度重視中國的大國地位，願與中國成為真誠朋友，巴中合作不應僅限於經貿領域，巴方願與中方開展全方位合作。希望通過高層交往進一步促進兩國互利共贏，開創巴中關係新前景。應該說，中巴關係潛力巨大，前景光明。



對中方來說，我們始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西關係。中方願同巴方一道努力，以博索納羅總統此次訪華和兩國慶祝建交45周年為契機，繼續密切雙方高層往來，全面推進各領域互利合作，推動中巴全面戰略夥伴關係不斷向前發展。



巴西是今年金磚主席國，將於11月13日至14日在巴西利亞舉行金磚國家領導人第十一次會晤。中方高度重視金磚合作，我們願意全力支持巴西舉辦一屆成功的金磚國家領導人會晤。



問：過去幾天智利持續出現抗議動亂，中方是否對此擔憂，是否將採取特別措施確保中國赴智利代表團的安全？



答：智利是拉美和亞太重要國家，曾經多次成功舉辦大型國際會議，中方支持智利辦好今年11月APEC領導人非正式會議。我們關注當前智利國內形勢，相信智利政府能妥善處理好有關問題，確保會議順利安全舉行。



問：安倍晉三首相昨天請王岐山副主席為處理日本教授在華被拘留案提供幫助，你可否提供更多詳細情況？



答：我可以向你介紹一下王岐山副主席會見安倍晉三首相的有關情況。王岐山副主席作為習主席特使，對日本進行了友好訪問，昨天會見了安倍首相。



王岐山副主席表示，今年6月，習近平主席同安倍首相就推動構建契合新時代要求的中日關係達成一系列重要共識，兩國關係迎來新的發展機遇。雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，確保兩國關係沿著和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。



安倍首相表示，當前日中兩國經貿務實合作不斷加深，對亞洲和世界和平與繁榮承擔了重大責任。現在日中兩國都正在步入新的時代。兩國領導人大阪會晤推動日中關係全面恢復正常，未來攜手合作的潛力巨大。日方熱切期待習主席明年春天對日本進行國事訪問，願意妥善處理台灣等敏感問題。日方願與中方一道，共同努力構建面向未來和充滿活力的日中關係。



至於你提到的個案，前幾天我在記者會上已作了介紹，日方是清楚的。外國公民在中國違反了中國法律，中方依法進行處置。中方根據《中日領事協定》相關規定，為日方履行領事職務提供了必要協助。



問：近日，澳大利亞智庫洛伊國際政策研究所發布了的一份研究報告指出，中國沒有在太平洋島國地區推行“債務陷阱”政策。中國援助貸款投入的項目正是島國提高人民生活水平所急需的公路、橋梁、現代化樓宇等，而不是此前外界批評的“白象工程”或“無端之路”。報告中還提到中國貸款更貼近當地的需求。中方有何評論？



答：我們也注意到了這份報告。我認為這份報告中的許多內容和觀點是符合實際的。中方一貫秉持平等、互利、開放、可持續的原則與太平洋島國開展合作。無論是合作項目選擇，還是投融資合作，都是雙方在共同商量基礎上作出的決策。中方提供的貸款充分尊重受援國政府的意願，投向受援國急需發展而且存在資金缺口的領域。



幾天前，第三屆中國—太平洋島國經濟發展合作論壇在薩摩亞首都舉行。參加論壇的多位太平洋島國領導人對中國幫助太平洋島國經濟發展都給予積極評價。比如薩摩亞總理表示，太平洋島國與中國建立相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，以及共建“一帶一路”都將為雙方在各個領域提供發展平台。瓦努阿圖總理表示，瓦努阿圖將同中國加強合作，促進長久以來的友好和合作夥伴關係，更好地造福兩國人民。



這些事實證明，中國與太平洋島國的合作給島國人民帶來了實實在在的利益，受到了島國政府和人民的歡迎。中方願在相互尊重、平等相待基礎上，繼續同太平洋島國開展互利共贏合作，幫助島國實現經濟發展和民生改善。