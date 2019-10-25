蔡最能保護主權？蔡寶興：對漁民笑話一場

琉球區漁會總幹事蔡寶興。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月25日電（記者 蔣繼平）蔡英文執政三年半，為何讓漁民反彈？琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，除了遠洋漁業三法被視為惡法讓漁民活不下去，漁民出海捕魚最能感受到漁權不斷限縮，漁權就是主權，太平島、沖之鳥、八重山海域等漁權爭議，全都漠視漁民權益，蔡英文說她最能保護主權，對漁民來說根本就是笑話一場。



蔡寶興，1958年生，屏東琉球人，1980年進到琉球區漁會，今年已邁入40年，相當資深，蔡寶興2005年接琉球漁會總幹事，現在已連任第四屆，熟悉地方農漁會系統生態。蔡寶興近年也常因台灣漁業議題受邀上政論節目接受訪問。



高雄、屏東小琉球、宜蘭蘇澳等地漁民，因不滿政府法規對遠洋漁業管理過嚴，去年11月集結將近3000人，北上到“農委會”前抗議，當時引起社會關注。



蔡寶興表示，第一、因為遠洋漁業三法等法令，重罰到讓漁民已經生活不下去；第二、沖之鳥海域也沒辦法再去作業，會被日本扣船，政府也沒辦法和日本談；第三、八重山以南海域這一塊漁場也無法作業；第四、太平島海域只剩下12海里範圍，整個漁權都在限縮。



蔡寶興強調，更可笑的是，日本的沖之鳥只是一塊礁，海水漲潮還會被淹沒，卻延伸200海里範圍無法靠近捕魚；台灣的太平島是完整的一座島嶼，卻只限縮到12海里可捕魚，漁權矮化成礁，現在都是越南漁船聚集，台灣漁船無法靠近。



蔡寶興指出，漁民最能體會所謂的主權，主權就是漁權，漁民出海捕魚都會碰到鄰近的國家交界海域，如果台灣不伸張主權就等於沒有漁權，這幾年台灣遇到日本就軟趴趴，加上琉球漁民的漁船東聖吉十六號遭日本扣船事件，八重山經濟海域重疊無法和日本協商，這都漠視漁民權益。



蔡寶興說，這三年多來如人飲水冷暖自知，漁民心裡都很清楚，漁民不是腦袋空空，只是以前環境不好學歷不夠，“大家頭腦都清楚很，否則怎麼開船到遠洋捕魚”，實在不想再和政府玩文字遊戲。



蔡寶興痛批，蔡英文說她最能夠守護台灣主權，“這根本就是笑話啦”，每一任“總統”都需要守護主權，天經地義，蔡英文平常只會耍耍嘴皮子，執政就是要承擔全責，推給前朝只會更顯得無能，選舉到了才臨時抱佛腳，漁民心裡都很清楚。



蔡寶興說，小琉球很簡單，就是搞好漁業和觀光而已，但漁業也變慘業，陸客不來影響觀光產業，小琉球現在很夯也不依賴陸客，但未來也同樣擔憂受到影響，觀光是整體一連串的，本島業者為求生存削價競爭，業者獲利都會大減，小琉球一樣無法置身事外。



蔡寶興認為，蔡政府一直維持親美、媚日、仇中，“媚日仇中”完全不是護主權，這對漁業、漁權、觀光各方面都已經受到影響，不管是小琉球的漁民和民宿觀光業者，都能看到未來的景氣趨勢，人吃不飽當然訴求上街造反改持換代，所以挺韓國瑜絕對是無庸置疑。



蔡寶興說，屏東縣藍綠結構已經鬆動開始改變，無風不起浪，這股反彈力道，絕對會帶動影響，讓韓流席捲全台。