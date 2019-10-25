探討全球治理　CCG圓桌會議在京成功舉辦

（中評社 崔子維攝） 中評社北京10月25日電（實習記者 崔子維）10月23日，CCG圓桌會議在全球化智庫北京總部成功舉辦。本次會議主題為“在脫歐、歐盟領導人換屆和美國大選即將到來的背景下：中國、英國、歐盟和美國如何在維護全球治理、經濟繁榮和地區安全方面發揮積極作用”，會議圍繞中國如何與英國和歐洲合作，重振全球貿易體系、多邊機構和其他全球治理等問題展開討論，對中國、美國和歐盟之間未來的安全合作前景進行展望。



本次圓桌會議由CCG主任、國務院參事王輝耀主持。CCG高級研究員、商務部美洲大洋洲司原司長江山，CCG高級研究員、商務部歐洲司原司長孫永福，CCG高級研究員Andy Mok，查塔姆研究所所長Robin Niblett CMG，美國和美洲方案負責人、查塔姆之家國際事務領導學院院長Leslie Vinjamuri，查塔姆研究所副研究員、倫敦國王學院中國研究院院長Kerry Brown，哈佛大學肯尼迪學院莫薩瓦爾·拉赫瑪尼商業與政府中心高級研究員Megan Greene出席並研討。安情局中國電力項目高級顧問、主任Bonnie Glaser，施瓦茨曼學者學術項目高級主管Joan Kaufman，謝菲爾德大學東亞研究學院中國國際關係講座主席Katherine Morton，香格里拉高級研究院Alexander Neill，IFRI亞洲研究中心主任Francoise Nicolas等受邀出席會議。



會議上CCG理事長王輝耀表示在這種國際形勢下，作為最了解中國、歐洲以及世界其他地區的在座的各位，我們應當進行一下反思。在目前的全球關係下，我們清楚的了解保障監督示範政府制度，但我們不能夠獨自享受已經處於危險之中的經濟繁榮。當然今天我們還有機會通過這次會議討論關於國際安全等問題，引起人們對這些事情的關注。



查塔姆研究所所長Robin Niblett CMG則表示這是一個非常好的機會能夠借此平台在北京展開一個真誠的國際對話，今天要談論的話題對於當前的國際形勢下的各個國家和地區都有著非常的重要性。坦率地講，中國、英國、歐盟和美國要想在全球化治理以及地區安全等問題上發揮積極的作用就必須在一個非常困難且複雜的緊張狀態中奮力前進，我們要對各個國家和地區都懷揣著希望，有信心一起面對共同的挑戰。與此同時，他表示英國作為美國的盟友一定程度上依靠美國來獲得安全，像很多歐洲其他國家一樣，英國相信要以國際水平來管理。但是目前在中美關係惡化的情況下，特朗普政府以及部分美國人認為的中國的崛起不利於國際社會的穩定，英國等歐洲國家被要求要離開中國，新的經濟“冷戰”將要來臨。但是在Robin看來英國至少在經濟、氣候變化以及國際安全等方面可以嘗試與中國合作以謀求未來的共同發展。



作為中國領先的國際化社會智庫，CCG持續致力於全球化、國際關係、多邊合作和全球發展等領域的研究，為加強國際合作提供溝通交流的平台。在英國離歐協議接近尾聲，英國退歐引發的緊張局勢加劇以及2020年美國總統大選將近的關鍵節點，本次圓桌會議有利於探究中國將如何扮演好全球化治理中的重要角色，進一步探究中國未來與英國和歐洲的合作前景，同時也為重振全球貿易體系、多邊機構和其他全球治理問題貢獻了智庫的智慧。

