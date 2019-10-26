台北市第五選區　綠白纏鬥藍軍林郁方拚回鍋

林佐佐是現任台北市中正、萬華區“立委”，這次選舉將再度面對林郁方。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月26日電（記者 黃筱筠、鄭羿菲）2020台北市第五選區（中正、萬華）“立委”選舉由於藍綠差距不大，戰況激烈。中國國民黨提名的參選人林郁方與退出時代力量的現任“立委”林昶佐已經是第二度對戰，加上有台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲加持現任該區市議員徐立信加入，形成台北市的激戰區，能嗅到濃濃火藥味。



該選區目前可能會有四組參選人，包括現任“立委”、退出時代力量、目前無黨籍的林昶佐、中國國民黨前任“立委”林郁方、台灣民眾黨徐立信，及新黨發言人王炳忠。



根據“中選會”2016年公告，台北市第五選區選舉人數248868人、投票數170046，投票率為68.33%，其中林昶佐2016年以得票82650、得票率49.52%勝過林郁方的得票76079、得票率45.58%；而徐立信2018年在該選區第一高票黑馬之姿得票24287、得票率13.56%當選為台北市議員，地方實力不容小覷。



現年68歲，曾任第三、五、六、七、八屆“立委”的資深老將林郁方，2016尋求連任第九屆“立委”時，被時代力量新人、重搖滾歌手出身的林昶佐擊敗，2020捲土重來，取得國民黨提名，爭取重返“立法院”。林郁方過去的招牌是一頭白髮，這次參選染了黑髮，顯得較為年輕，顯示壓力很大。他接受中評社訪問說，這次選舉因為氣氛跟2016大環境不一樣，加上徐立信民眾黨的選票與林昶佐有重疊，而王炳忠不見得選到底，因此，他認為這次有機會反敗為勝。



林昶佐接受中評社訪問表示，原本選情比較單純，加入徐立信確實比較複雜，但如果只有他們跟林郁方比，林郁方過去做了“立委”20年，很多新舊可以對比的地方，無論是“立院”認真度、地方案件他都親力親為，都可以拿出來做比較。



林昶佐也說，選民很清楚過去他當“立委”4年，有多少案件試過去將近20年都沒解決，是我們上任後才解決。包括：政府爭議案件、土地都更案等，他親力親為程度，是幫每一戶都更戶和“國防部”談，現在只剩下個位數戶數。這個選區有很多閒置空地都十幾年，像鬼屋，有槍擊要犯躲在裡面，都是我們完成處理，案件高達20、30件以上。



徐立信接受中評社訪問指出，他的優勢就在於扎實的鄰里服務，當選後還擴大到14個行動服務處，不少民眾都給予好評，且也向他反應，林昶佐選上後，3年多來並沒有在地方上勤跑，而林郁方則是脫離地方經營3年多，被提名了才回來經營。



徐立信說，他知道國民黨組織動員、宣傳車等都已經開始運作，但中正、萬華區還是有中間選民存在，2018年台北市長選舉，柯市長在中正、萬華分別得33748票、43379票，而國民黨的丁守中僅得33896票、38520票，這就能證明此區還是有一些人跨越了年齡、年金、黨籍等問題的中間地帶。



林郁方接受中評社訪問時聲音沙啞，可見再度回鍋參選壓力不小，他也不願意透露選舉策略，但他表示現在固定行程是早上送車，很多的里、社團都會舉辦旅遊行程，早上6點鐘出車，雖然很辛苦，但也是一個機會，一車至少有40人，就是拜票很好機會。

