賴清德晚間返台　蔡賴配還是沒答案

結束美國輔選行程，賴清德晚間返抵桃園機場，被問到“蔡賴配”還是沒有給肯定答案。（中評社） 中評社桃園10月24日電（記者 黃文杰）民進黨籍前“行政院長”賴清德以“團結台灣”為主軸，前往美國舊金山、芝加哥、華府等地與台灣鄉親見面為蔡英文拉票，24日晚間搭機返抵桃園機場。對於訪美成果，賴表示海外僑胞都體驗到2020年選舉的重要性，也願意讓蔡英文高票連任。但對於有沒有“蔡賴配”？還是沒有給明確答案。



賴清德表示，他這次助選是民主必然、責任所在，和任何搭配或是職務無關。



賴清德自美國時間14日抵達舊金山，馬不停蹄展開輔選行程，從西向東，一路拜訪舊金山、芝加哥、華府、紐約等4座城市，每場公開活動都在當地掀起搶票熱潮，人氣相當高。最後一站到了紐約，在臉書利用“自由女神”、“世貿大樓”等地標，來表達他的從政看法。



他提到，希望用自由女神的民主精神來守護台灣、用世貿大樓的重生勇氣來壯大台灣，也要用創新進步的政策，強化世界的台灣，明年選舉，敬請大家全力支持蔡英文，用選票持續推動創新進步的政策，強化世界的台灣。



賴清德24日晚間搭機返台，他在桃園機場接受媒體聯訪時表示，這次受到僑胞大力支持，整個造勢圓滿成功，在演講過程，僑胞擔心當前變局，特別是大陸提出“一國兩制”後，又看到香港情勢，大家非常憂心。



他說，海外僑胞都體驗2020年選舉的重要性，願意站在捍衛台灣主權立場，守護台灣民主，讓蔡英文順利高票當選，也支持民進黨“國會”席次過半，讓台灣發展持續壯大。