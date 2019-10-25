韓國瑜參觀霹靂片場　素還真大秀金句迎貴客

韓國瑜參觀霹靂國際多媒體公司。（中評社 李其樺攝） 中評社雲林10月25日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人韓國瑜、雲林縣海線“立委”參選人張嘉郡24日下午前往參訪台灣布袋戲重鎮、霹靂國際多媒體公司。霹靂多媒體請出當家男主角素還真即興表演，大秀韓式金句，還自稱“我是素還真的化身”，也逗得韓國瑜開心不已。



霹靂多媒體董事長黃強華、黃文澤兄弟全程陪著韓國瑜走進閱聽室，當家主角素還真，與經典腳色亂世狂刀、秦假仙出場，巧妙將韓式金句“台灣安全，人民有錢”、“貨出的去，人進的來，台灣發大財”藉戲偶口中說出。操偶師更操縱素還真說出“我是韓國瑜的化身”、“庶民選“總統”，“總統”選庶民”，博得在場群眾掌聲、笑聲不斷，韓國瑜也非常高興，在戲偶師引導下嘗試操縱布袋戲偶。



隨後韓國瑜觀賞霹靂多媒體與日本合拍的電影《東籬劍遊記》及霹靂布袋戲2015年首拍3D電影《奇人密碼－古羅布之謎》，以及霹靂布袋戲片場實際拍戲片段，看完後韓國瑜對身旁的黃文澤連聲稱讚“實在是太了不起了！”黃強華兄弟也贈送韓國瑜素還真戰袍造型戲偶。



韓國瑜表示，看完霹靂布袋戲的簡介實在是嘆為觀止、大為驚豔，能夠把掌中戲傳統文化發揚光大，結合科技跟世界各國不同的人文背景，跨足出去這麼多的國家，在傳統文化元素找到新的生命、新的大爆發，真了不起，（黃強華）董事長真了不起。



韓國瑜說，台灣很多文創團體際遇發展不一樣，有不同的命運，黃董事長整個家族百年來都是台灣布袋戲最驕傲的。50多年前他還在讀國中的時候，每天都必定看史艷文，當時沒有直播，聽不懂閩南語，一樣看得津津有味。好的藝術是跨越不同的族群和各種語言的障礙。國內有許多黨政高官也是布袋戲迷。



韓國瑜表示，未來霹靂布袋戲除了跨足國際，在台灣也希望擴張文創版圖，政府部門一定要做企業界的好朋友，絕對不會高高在上，而是並肩成長的夥伴關係，身為高雄市長一定會盡全力協助，讓霹靂布袋戲在海內外發光發熱，激發更多的文創人才。