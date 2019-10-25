中評關注：韓整合雲林派系尚順利　隱憂仍在

雲林張家班縣長張麗善（右）、前立委張嘉郡（左）陪同韓國瑜在雲林行腳，與農友座談。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林10月25日電（記者 高易伸）韓國瑜24日以中國國民黨2020參選人、高雄市長及雲林女婿“三重”身份回鄉，在四湖鄉清海宮受到縣長張麗善、前“立委”張嘉郡及近千名熱情鄉親支持。下午韓赴台西安西府參拜，又受該廟主委“海線大老”林清標支持。晚間韓在麥寮與農友座談又獲麥寮鄉農會三巨頭力挺。韓一日內拜訪雲林在地要角，顯示整合工作做得不差。



前雲林縣長張榮味目前因案服刑，胞妹張麗善、女兒前“立委”張嘉郡皆出面相挺，陪同這位“雲林女婿”韓國瑜跑透透。過去韓在北農時期便跟張榮味的關係不錯，這次韓以“總統”參選人的規格回鄉展開“傾聽之旅”，重情義的雲林鄉親自然是力挺到底。



此外，韓國瑜在雲林台西安西府與昔日角頭大哥林清標會晤，林從接待到送客全程皆站在韓國瑜身邊，韓得到林清標支持，幾乎在海線或縱貫線都如虎添翼，且這股無形的力量甚至會超越藍綠政治。



目前韓在雲林行腳尚未走到山線與“許家班”拜會，前雲林縣長許文志長子、前環球科技大學校長許舒翔過去挺綠，但弟弟前藍委許舒博則跟韓交情頗好，因此雲林許家班對韓的支持度應該不差。



最後就是北港朝天宮董事長蔡咏鍀的蔡家，原屬張榮味派的蔡家，似乎與張家班漸行漸遠。9月21日蔡英文訪問雲林，蔡咏鍀就親自作陪和蔡英文互動熱烈。此次韓國瑜的雲林傾聽之旅，參拜廟宇無數，但獨缺具相當影響力的北港朝天宮，外界也可看出其中的微妙之處。