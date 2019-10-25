綠議員指兩岸可以有友好關係，而非家庭關係

王閔生。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月25日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲接受專訪自認自己的信用最好，不會因為選票丟掉“兩岸一家親”。民進黨蘇系台北市議員王閔生接受中評社訪問則表示，柯的“兩岸一家親”說法，會讓國際社會對台灣認同很混淆，“兩岸一家親”不是適當名詞，“一家”說法會落入“一中”，兩岸可以有友好關係，而不是家庭關係。



對於柯文哲猛批民進黨與新潮流，王閔生對中評社說，“我真的也不知道為什麼柯要罵”，但過去以來柯文哲就是一個想到什麼說什麼的人，能不能幫助民眾黨選情，他也無法評估，但過去柯就是靠這個風格獲得高支持度，這次選舉柯也想這樣操作。



他也說，柯文哲一再批評民進黨以及新潮流，可能新系有什麼讓柯文哲覺得很糟糕的事情，但柯都沒有具體說明，民眾會認為可能是私人恩怨。



有關兩岸說詞，他也勸柯文哲要更謹慎一點，他說，兩岸這件事情牽涉到“國家主權”不能隨便亂講，這會牽涉到國際看待台灣，如何看待“國家主權”。“兩岸一家親”不是適當名詞，“一家”落入“一中”，兩岸可以友好關係，而不是家庭關係。



至於柯文哲講兩岸一家親，可以爭取什麼選票認同？他認為，民眾對兩岸論述有新名詞或是不斷有人有新說法、新見解，但漸漸認為只要維持穩定關係就好，民眾好像不是很在乎新名詞。兩岸關係牽涉到不是只有台灣跟中國，還有國際友人，其實他們都在看待台灣民眾需要什麼？可以協助台灣做些什麼？因此兩岸關係要很清楚跟國際社會表達，才能獲得國際以及其他國家的支持。



柯文哲目前批評兩大黨，王閔生表示，一定對柯文哲有幫助，柯的支持者就是認為要有第三個選擇，只要批評兩大黨聲量夠大，就會吸引這些人支持第三勢力，這是柯文哲的選戰目的。



目前國民黨2020參選人韓國瑜從南到北造勢，會不會對蔡英文造成選情影響？王閔生表示，因為韓國瑜目前民調落後，才要提早造勢，蔡英文目前提出政績爭取支持，也是激起支持者熱情。現階段不必要拼造勢場，政務一直在推動，當然用這4年成績先爭取支持，但他也說，蔡英文最後一定會造勢，才能激起民眾熱情與支持。但也不是只有造勢，要看參選人說什麼？做什麼？要把“國家”帶到哪裡？不是只有造勢現場很激昂，“我們不是義和團”，要爭取過半選民支持，要告訴大家過去所言所行，爭取民眾最大力量的支持。



