江山：合作勝於對抗　中美要致力於將蛋糕做大

CCG高級研究員、商務部美洲大洋洲司原司長江山（中評社 崔子維攝） 中評社北京10月25日電（實習記者 崔子維）當前經濟背景下，中美不應只關注當前的利益衝突，而應致力於更多的合作，進一步將“蛋糕”做大。



CCG高級研究員、商務部美洲大洋洲司原司長江山在CCG圓桌會議上表示，中國作為美國最大的國際消費市場，中美不應該只關注當前的衝突方面，而是致力於更多的合作，將視線放在如何將蛋糕做大。他還提到，在今天中美貿易不容樂觀的局勢下，我們需要找到一個共同努力對抗單邊主義和有效打擊貿易保護的方法。



10月23日，CCG圓桌會議在全球化智庫北京總部成功舉辦。本次會議主題為“在脫歐、歐盟領導人換屆和美國大選即將到來的背景下：中國、英國、歐盟和美國如何在維護全球治理、經濟繁榮和地區安全方面發揮積極作用”，會議圍繞中國如何與英國和歐洲合作，重振全球貿易體系、多邊機構和其他全球治理等問題展開討論，對中國、美國和歐盟之間未來的安全合作前景進行展望。



江山表示在過去幾年裡，中美之間的貿易往來已經引起了全世界的關注，過去四十年裡一直有美方公司進入中國，在一定程度上，是他們與中國攜手促進了中國的工業化。當然中國也從來自美國、歐盟、英國等跨國公司中獲益良多，而這顯然就是一個很好的合作。但在今天中美貿易不容樂觀的局勢下，我們需要找到一個共同努力對抗單邊主義和有效打擊貿易保護的方法。



在關於中美合作問題上，江山表示在之前，中美之間的合作遠遠多於衝突，而在今天我們之間更多的是競爭。中國作為美國最大的國際消費市場，中美不應該只關注當前的衝突方面，而是致力於更多的合作，將視線放在如何將蛋糕做大。歷史上中美之間也是有著數不清的成功合作的，之前中美一起努力在非洲抗擊埃博拉病毒就是一個很好的例子。當然我們必須承認，我們仍然有問題，正如剛剛專家提到的網絡安全，我不否認那些問題，但是我認為我們仍舊可以繼續中美之間的對話，畢竟合作勝於對抗。



最後在展望未來合作前景方面，江山強調如果中美都有眼界去展望未來更偉大的成就，我想我們還會有一些機會去進行合作，當然我理解現在中美關係所面臨的處境很艱難，但是正因為很難，我們在座的各位才要集眾智，匯眾力，謀發展。目前中國已經宣布了一些開放的政策進一步開放中國市場，但是我仍然不太清楚中國未來究竟將如何做，畢竟中國市場水平、消費水平的轉置以及中國市場的渠道變化的是如此之快。但是我們相信未來是光明的，中方仍在努力盡所能保持跨國公司在中國的地位，並進一步為外國公司創造更好的投資和商業投資環境，促進中外合作，重振全球貿易體系。