基層民眾挺　雲林前鎮代：韓國瑜接近庶民

韓國瑜24日首度以參選人身分來到雲林土庫順天宮，受現場近千名鄉親熱烈歡迎。（中評社 李其樺攝） 中評社嘉義10月25日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、韓國瑜前兩天橫掃嘉義縣，24日韓國瑜來到土庫順天宮參拜，現場近千名鄉親熱情迎接，隨著雲林女婿以正式參選人的身分回老家，再次颳起猛烈旋風。對於韓國瑜為何受到基層民眾歡迎？雲林縣土庫前鎮代陳鋒璋和當地民眾認為，基層民眾日子沒有以前好過，韓國瑜特質比較接近庶民，大家自然願意支持他。



陳鋒璋24日上午在雲林縣土庫順天宮前接受中評社訪問，提及當地支持韓國瑜參選2020的人為何這麼多？嘉義縣農漁民為何支持韓國瑜？陳鋒璋認為，以雲林縣來說農、漁、工等廣大勞力階層必須出外工作才有錢賺，現在經濟普遍不好，這些勞工日子過得沒有以前好，當然想要換人做看看。



來自雲林縣元長鄉的老農李茂林接受中評社訪問表示，蔡英文執政都沒有照顧農、漁民，只對跟她一樣是民進黨的人好。相比之下，韓國瑜不僅形象好、腳踏實地做事情，而且對農漁民也比較好。



李茂林說，韓國瑜當高雄市長被“中央”綁手綁腳，期待他出來服務全台人民，雲林縣假如能夠出一位“總統”，他身為雲林人也感到很光榮。



從事美容師的雲林人趙文玲一早陪著70歲媽媽郭美玉，特地趕來土庫順天宮迎接韓國瑜。趙文玲接受中評社訪問表示，她沒有特定政黨傾向，過去也曾經投過民進黨，會支持韓國瑜是因為韓能夠苦民所苦，比較貼近基層庶民，能夠將心比心，也比較會做事情。現在執政的蔡英文相比下沒有那麼親民，而且這幾年沒有讓台灣更進步，因此這次會投給韓國瑜讓台灣變得更好。



趙文玲說，她在國小當志工發現，5、6年級學童因為性別教材的關係，竟然在學校脫口說出“男生喜歡男生，女生喜歡女生沒有關係”，讓她非常憂心下一代的教育，這也是她選擇支持韓國瑜，而非蔡英文的原因。

