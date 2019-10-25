社評：中美關係走勢具有更多的不確定性

中評社香港10月25日電（評論員 陳鴻斌）為了遏制中國的進一步崛起，維護自身的超級大國地位，近年來美國幾乎在所有領域防範和封堵中國，其中猛打“台灣牌”就是一個重要組成部分。這一系列舉動嚴重挑戰了中國的核心利益，使今後中美關係的走勢具有更多的不確定性。



特朗普出任總統以來，尤其是從去年發動對華貿易戰以來，為了加強對中國的遏制和抗衡，美國政府在加強對台關係上也動作頻頻，遠超此前的歷屆政府。這一動向不啻是為蔡英文當局全力抵制兩岸統一注射了一針強心劑。



眾所周知，早在特朗普當選但尚未就任之際，特朗普就與蔡英文通話，而且稱其為“總統”，並還振振有辭地表示沒必要受“一個中國”政策的束縛，這在1979年中美建交以來的雙邊關係中開創了一個極為惡劣的先例。



在正式入主白宮後，特朗普政府在對台關係上不斷“突破”多年來中美雙方之間形成的相關框架，給中美關係造成了相當嚴重的後果。其突出案例就是今年5月，時任美國總統國家安全事務助理博爾頓公然邀請台灣“國安會”秘書長李大維訪美並與其舉行會談。而李大維在台灣政壇的地位，與“行政院”、“立法院”以及“司法院”等負責人的地位相同，此舉是美台雙方在高官交流上的一個重大突破。雖然如今博爾頓已被抄了魷魚，但其後任無疑將會有步其後塵。因為早在去年2月美國國會所通過的《台灣旅行法》，就已對雙方之間的高層訪問大開綠燈，包括對台灣領導人出訪之際“過境”美國的待遇也有明顯提升，放寬了此前實施多年的諸多制約。所以出現這樣的突破是一點也不奇怪的。



為了維持台灣的所謂“國際生存空間”，美國在竭盡全力協助台灣維持與所剩無幾的“邦交國”的關係，雙方早在2015年奧巴馬政府時期就建立了所謂“全球合作與訓練框架”，美國官方將此視為一個“里程碑”：即台灣從此前的接受援助方搖身一變為援助提供方。美國甚至還要求日本也加入該框架，以便最大限度地支撐台灣。但主觀願望是一回事，而實際效果則是另一回事。從蔡英文上任以來，台灣的“邦交國”已喪失了7個之多，由此可見，美台雙方的努力完全是瞎子點燈白費蠟，根本無濟於事。



緊接著，今年9月中旬美國與台灣還就召開“印太民主咨商”會議達成了一致，此舉顯然與特朗普政府正在全力推動的“自由和開放的印太戰略”密切關聯。與此同時，美國還與台灣就防範網絡攻擊和所謂“大陸干涉台灣選舉”等事項開展緊鑼密鼓的合作。



在對台軍售領域，這兩年特朗普政府明顯加大了力度，尤其是在中美貿易戰不斷加劇、雙邊關係波詭雲譎的今年。今年7月，美國政府剛宣布對台出售坦克和導彈，價值高達22.24億美元，隨即又拋出40年來最大的軍售單：高達80億美元的66架F－16戰鬥機。這顯然是在鼓動台灣武力抗衡中國大陸的統一努力。據悉，下一步美國還可能向台灣出售更先進的F－35戰鬥機。



在此之前，作為一項“演習”內容，美國空軍的C－130特種作戰飛機於8月29日沿著“台灣海峽中線”由北向南飛行，至於美國海軍的驅逐艦和補給艦等穿越台灣海峽，在今年更是接二連三，絡繹不絕，就差航母穿越台海了。



在曾分別任職國務院和國防部的中國問題專家葛萊儀看來，美國政府一次性向台灣提供如此大量的先進戰機，雖然還不至於根本改變台海之間的力量對比，但此舉足以證明：美國政府對強化與台灣的關係已根本不再顧忌是否會對中國大陸形成“刺激。”



在今年年初舉行的“紀念《告台灣同胞書》發表40周年座談會”上，習近平主席明確指出：台海形勢走向和平穩定、兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的！國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，更是任何人任何勢力都無法阻擋的！而特朗普政府的各種挺台舉動顯然是想表明：美國並未排除協防台灣，尤其是台海發生的戰事並非由台灣方面挑起的情況下。



目前，許多美國政府部門都積極支持特朗普政府實施強硬的對華政策，其中尤以國家安全委員會和國防部為甚。雖然博爾頓已經黯然離職，但國家安全委員會亞洲事務資深主管馬特·波廷格和助理國防部長藍迪·施賴弗等都是鐵杆親台派，他們均竭盡全力推動特朗普政府加強與台灣的關係。



除了政府部門以外，美國國會也充滿了挺台氛圍。例如在表決《台灣旅行法》時，參眾兩院罕見地全票通過，這清晰地反映了華府的對台立場。此外，過去3年中，美國國會每年通過出台《國防授權法》，也都明白無誤地表達了支持台灣的傾向。今年5月7日美國眾議院通過了《2019年台灣保證法》與《重新確認美國對台及對執行<與台灣關係法>的承諾》決議案，如此粗暴干涉中國內政，在台灣問題上挑戰中國的核心利益已達到了肆無忌憚的程度。彭佩奧聲稱此法是規定美台關係的“準則。”該法案要求美國政府部門“支持台灣‘有意義地’參與聯合國等適當的國際組織”。法案還要求國務卿在法案生效後180天內，針對國務院這一“準則”進行審視，並重新頒發供行政部門遵行的細則。此法案顯然是《與台灣關係法》的2.0版，所以蔡英文當局對此法的通過歡欣鼓舞，興奮異常。



雖然中美建交以來，歷屆美國政府也在遵守“一個中國”原則，但華盛頓所說的這一原則與中國所強調的根本不是一回事。中國一再表明：世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。而美國所認可的是：台灣海峽兩岸的所有中國人都認為只有一個中國，還是《上海公報》中所堅持的主張。這一立場既不認可台灣是一個主權國家，但同時也不接受中華人民共和國對台灣的主權，這實際上還是在玩弄“台灣地位未定論。”雖然在可預期的未來美國還不至於徹底改變這一立場，但隨著“台獨”勢力日益猖獗，中國大陸的對台統一呼聲逐漸升高，不排除美國屆時會採取某種措施來支持台灣。



為了加大抗衡中國大陸的兩岸統一壓力，美國除了在諸多領域強化與台灣的關係外，還在慫恿日本也採取同樣政策，甚至還想將韓國也綁在其戰車上，因為這兩個國家均為美國的盟國。但日本表面上表示其基本立場是“維持台海和平與穩定，”而韓國則明確予以拒絕。尤其是目前日韓關係風雲突變，韓國甚至已廢棄了兩國之間的“軍事情報協定”，此舉使一旦出現突發狀態時美日韓協調應對的可能性大為降低。早在15年前還是小布什執政時期，美國曾就駐韓美軍基地的戰鬥機可否在更廣泛領域執行戰鬥任務一事徵詢韓國政府的態度，這其中顯然包括了在台海發生擦槍走火事態時美軍的應對，但韓國政府非常明確地予以拒絕。這充分表明美國支持台灣當局抗拒統一的政策是非常不得人心的。



中國的統一大勢是任何境內外勢力都根本無法阻擋的，白宮自以為它的那一系列動作有助於台灣抗衡大陸的統一努力，實際上這不過是螳臂當車而已。隨著中國的綜合國力進一步增強，海峽兩岸的統一前景將日益明晰。美國如此逆歷史潮流而動，只會使其在“失敗帝國”的道路上越走越遠。