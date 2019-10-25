達巍答中評：防新冷戰，中國需維持“掛鈎”

達巍在清華大學舉辦講座（中評社 葉文茜攝） 中評社北京10月25日電（實習記者 葉文茜）10月24日晚，國際關係學院院長助理、國際關係學院國際戰略與安全研究中心主任達巍在清華大學舉辦了以“中美關係－－－從戰略契合到戰略競爭”為主題的講座。



達巍認為，美國四十年以來一直希望通過接觸（engagement）戰略來將中國拉入美國主導的國際體系，獲得戰略和經濟利益的同時，塑造中國的發展方向。達巍說：“美國希望中國變得更像美國。”而中國在過去的四十年則一直對美奉行“融入”戰略，通過融入美國主導的國際體系實現現代化，同時保持著中國特色。可以說，中美戰略的前端目標高度契合。



四十年以來，中國國力的上升、積極融入世界的努力改變了中美關係的格局基礎。中國成為了“體系內兩強”之一，卻沒有像美國期待的一樣變得“自由化”。美國對華政策也因此發生轉變，“接觸”戰略逐漸接近歷史終局。



達巍指出，美國當前對中國十八大以來的政治發展心懷不滿，並指責中國試圖在國外擴展中國模式、通過人文交流等形式對西方擴展所謂的銳實力。美國認為中國的“一帶一路”倡議是一種在地緣政治上與美國競爭的方式，美國宣稱中國以損害別國主權的方式在周邊擴展權勢，通過基礎設施建設在世界各地擴展影響。在軍事上，美國認為中國不受美俄裁軍體系的束縛並謀求新的軍事優勢。在經濟方面，美國的抱怨主要集中在知識產權、市場准入、結構性問題三大方面。



達巍認為，當前中美的根本矛盾在於中美雙方是“異質等量同體”。中美共處在同一個國際體系內，中國與美國體量相似，體制卻不同。目前，美國對華戰略已經將中國定位為戰略競爭對手，但美國國內兩黨、朝野共同支持的替代性方案並未形成，對華戰略競爭的性質、領域、後果都存在不確定性。



對於美國未來可能的對華策略，達巍表示，美國的“關稅牌”已經快要用完，“高科技牌”則集中在實體清單、人員流動、科技脫鈎三大方面。目前具有不確定性的是金融牌和香港牌。達巍擔心美國終結香港自由港的地位，將香港內地化。他說：“香港是中國和外界溝通聯繫的重要象徵。國際社會如果取消對香港的特殊待遇，香港就變成了第二個深圳，香港本身的特殊價值就失去了。此外，香港內地化還會使外界對中國的印象變差，覺得中國在‘往回走’、變得封閉。”