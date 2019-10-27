李慶平：韓國瑜民調走出“死䕃幽谷”？

中評社台北10月27日電（作者 李慶平）十月的台灣，選民在關注韓國瑜是否能走出國民黨內部的混亂，及民進黨對韓的抹黑打壓。十月十六日及十九日，韓國瑜做了兩項戰略上的部署：十六日韓宣布在高雄市市長職位上請假三個月；十九日與美國在台協會莫健主席會面，正式告知在選舉期間，因要在台灣基層走透透，不去美國了。



這兩項戰略部署，使韓果瑜從容走出“死蔭幽谷”，成為活棋，與全台灣庶民相約請益，重振韓風。



十月十六日以後，韓、蔡對決可說進入白熱化，韓國瑜在台灣最南的綠營老巢屏東誓師，再到台南、嘉義，已有人潮洶湧的成績。台南為深綠基地，韓國瑜“傾聽之旅”造勢，竟達十萬之眾，這是當地二十年未有之現象。



目前台灣“總統”之選舉，非常詭譎。蔡英文民調一直高過韓國瑜，這涉及各種民調的可信度，一般而言，到十月中旬，韓國瑜和蔡英文民調相差百分之七左右，此可參考政治大學所做長期民調結果。但是到韓“頃聽之旅”開始邁步前進以後，十月二十二日未來事件交易所民調中，蔡的交易價格是51.08，韓是48.48，雙方差距在3.2交易價格，此說明藍綠對決已進入白熱化。



但在民眾對韓的熱情度上，從電視上即可看出韓的支持者是自動自發而來，而蔡的民眾是要經過行政系統發動，在人數和熱情度上，韓超過蔡。從民調與熱情度這兩個項目來看，本次的選舉，將來都可以仔細檢驗分析為何其表象與實相的落差。



“傾聽之旅”今後會在全台各地走透透二、三次，將支持度漸次拔高，目前的比數其實有利韓國瑜催票，未表態選民高達百分之二十左右，高度前所未有。蔡的支持度已經封頂，而韓處於絕地反攻，有上升的空間。真正的黃金交叉點，恐將落在十一月底。

