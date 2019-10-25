彭斯第二次對華政策演講 稱不想美中脫鉤

彭斯第二次對華政策專題演講稱美國不想與中國脫鉤 CSPAN截圖 中評社華盛頓10月24日電（記者 余東暉）美國副總統彭斯24日中午再度代表特朗普政府發表對華政策的專題演講。他依舊指責中方行為損害美國的價值觀和利益，但宣稱美國不想與中國“脫鉤”，而是想以“決心和信念”追求美中關係和平和繁榮的未來。



這個在華府智庫伍德羅·威爾遜國際學者中心進行的40分鐘演講，原定於6月初進行，但據報因為美中貿易談判而被推遲。與去年10月4日在哈德遜研究所進行的第一次被美國輿論界廣泛視為特朗普政府對華降下“新冷戰鐵幕”的演講相比，今年的演講，彭斯雖然仍對中國有很多指責和批評，但在後半段就如何建構美中關係多有闡述，口氣也相對緩和。



演講一開始，彭斯表示，特朗普政府從執政開始，就想與中國建立“坦率、公平、互敬”的關係，以期有一個更加安全、和平的世界。他從經貿、軍事、人權等方面指責中方的行為損害了美國的價值觀和利益，並批評美國以前的政府對此無所作為，歌頌特朗普前所未有地在不到3年時間內，永久改變了美國人對於中國的說法--沒有哪個領導人還希望單靠經濟接觸能改變中國。



彭斯確認，美國現在視中國為戰略與經濟“競爭對手”（rival）。他誇耀特朗普以“大膽和決定性的”舉措糾正以往美國對華政策的失敗，穩住了美國的領先地位，稱沒有其他總統能像特朗普這樣有力地在雙邊關係中推動美國的利益。