“外包”認證業務　美聯邦航空局被指失責

中評社北京10月25日電／美國交通部23日晚發布督察長報告，認定聯邦航空局就波音737 MAX系列客機的安全認證和監管失責。



【恢復信任】



報告說，聯邦航空局在波音客機兩起空難事故後必須盡力恢復公眾對美國監管機構航空認證業務的“信任”。為確保承接安全認證業務的企業“維持高標準”且合規，航空局面臨“顯著監管挑戰”。



報告說，航空局打算在明年3月底以前引入“新流程”，顯現這一監管機構就航空安全認證業務所作改進。“新流程將包括辨別關鍵系統元素、制定新評估標準。”除了調整監管流程，航空局需要繼續把注意力放在辨別並監督“風險最高、攸關安全”的航空認證所涉領域。



印度尼西亞獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司各一架波音737 MAX客機5個月內相繼失事，合計致346人喪生。空難發生後，美國聯邦航空局長期把認證業務“外包”給波音公司等飛機製造商的做法遭遇美國國會等多方批評。737 MAX系列客機在今年3月埃塞航空空難後遭停飛或禁飛，至今沒有複飛。



聯邦航空局牽頭多國航空安全監管機構的成員組成一個小組，本月11日發布報告，同樣認定航空局長期“外包”認證業務、讓波音等製造商“既參賽又充任裁判”的做法需要改變，以確保安全監管到位。



報告同時認為航空局分管安全監管和合規事務的人手不足，指出一些承接“外包”業務的波音雇員自述承受“過大”壓力。



【調查繼續】

