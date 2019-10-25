英貨櫃案死者全是中國人　外媒：冷凍櫃有玄機

中評社香港10月25日電／英國艾塞克斯郡昨天發生貨櫃車藏39屍案，由於冷凍貨櫃車從比利時港口出發，比媒今天報道，使用冷凍貨櫃可能是欲規避被儀器查出熱源而發現有偷渡客。



英國艾塞克斯郡（Essex）工業區23日傳出貨櫃車藏屍命案，據報道39名死者全是中國人，由於藏屍冷凍貨櫃是由比利時濟布魯治出發，再跨海抵達艾塞克斯郡的港口柏佛利特，因此今天也在比利時引起熱議。



綜合多家比利時媒體報道，比國司法機構表示仍有諸多疑點查證中，目前沒有答案，包括這個冷凍貨櫃在比利時行經路線，以及是在何時何地點這些人進入貨櫃內。



中央社援引報道，濟布魯治港口執行長庫恩斯說明，每個貨櫃在港口都要經過一系列檢查，隨後會貼上封條，行經路線有攝影機監控，要在沒有人發現情況下破壞封條並讓39人進入幾乎不可能。



濟布魯治市長戴弗接受媒體採訪時推測，藏身其中者很可能是在抵達濟布魯治港口之前就進入貨櫃。



比媒也點出在涉及人口販運時，犯罪集團有可能故意選擇冷凍貨櫃進行，因為冷凍貨櫃通常更密封，掃描儀不容易檢測到內部熱源，也就不容易發現藏有偷渡客。



此外，濟布魯治港以貨運集散港知名，每天密集往返英國， 偵查非法移民並非主要業務，因此有可能成為犯罪集團下手目標。