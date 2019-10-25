蔣麗芸擬動議：撐暴議員減薪一半

（來源：大公報） 中評社香港10月25日電／據大公報報道，連月亂港暴亂，已導致香港經濟環境、國際形象以至市民生計大受打擊。不過“泛暴派”立法會議員不僅幫暴徒百般開脫，更頻出冷血言論“抽水”，包括：熱血公民鄭鬆泰要求消防處檢查商舖為防暴徒而加裝的圍板是否符合消防規例、議會陣線毛孟靜聲稱暴徒破壞的是“死物”、公民黨陳淑莊妄言要慰問被暴徒用來攻擊警察頭部的單車是否“受傷”等。有建制派立法會議員計劃反擊，不排除動議任何參與暴亂、支持暴徒的議員全部減薪一半。



立法會昨日繼續二讀辯論《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，草案旨在落實政府在2019－2020年度財政預算案中，對薪俸稅、利得稅及個人入息課稅扣減75%的措施。草案昨獲二讀表決通過，財經事務及庫務局局長劉怡翔隨即在全體委員會審議階段動議進一步修訂草案，把稅項扣減提高至100%、上限維持二萬元，以落實財政司司長陳茂波為應對亂港暴亂等事件導致經濟下行壓力，而在八月推出的紓困措施。



提到紓民困 泛暴派集體噤聲



民建聯蔣麗芸在會上發言表示，近月暴亂造成人心惶惶，經濟陷入寒冬，企業無生意做，“通街都係吉舖，因為生意得個桔”，多個行業失業率上升，投資者和旅客亦卻步，甚至有外來專才考慮離開香港，加上外圍因素影響，預料負面情況雪上加霜，香港受傷害很大。



“我唔排除提出動議：任何參與暴亂、支持暴徒的議員，統統減薪一半！”蔣麗芸指出，“泛暴派”聲稱“爭取民主自由”，不惜犧牲市民生計、香港福祉，事實上現在每逢周末，市民都因暴亂不敢出街，“飲茶都唔得，見下孫又唔得”，實實在在令香港人失去自由；而一講到全香港人都關心、憂心的為民紓困，“泛暴派”就集體噤聲，熱血公民鄭鬆泰甚至臨時撤回有關香港國際形象及營商環境的口頭質詢，似乎覺得事不關己、靠公帑出糧不怕市道差，看不出泛暴派真心關心香港、關心基層。



除了被蔣麗芸在立法會批評罔顧經濟民生，“泛暴派”甚至變本加厲，為博出位醜態畢露、歪理盡出盲撐暴徒。蔣麗芸點名的鄭鬆泰，日前竟去信消防處，聲稱“多間中資和親建制政治立場鮮明的地面商舖，為防再遭示威者破壞而在門面加裝木板甚至鐵板，門口僅足以讓一人通過”，“消防安全成疑”云云。



鄭鬆泰無恥 帶頭破壞再灑鹽



有市民對鄭鬆泰冷血抽水的行徑深感不齒，在其社交網站留言質疑：“鄭鬆泰帶領黑衣暴徒打爛、放火燒店舖，又有冇申請㗎？”“暴徒縱火唔譴責！本末倒置。”亦有市民直言，鄭鬆泰此舉是公然協助暴徒繼續破壞商舖。



在近月暴亂中，“泛暴派”發表荒謬可恥言論一籮籮。對於暴徒肆意破壞港鐵站，議會陣線毛孟靜早前企圖洗白時，竟狂言“示威者”破壞的是“死物”。而對於暴徒從高處投擲單車攻擊警察頭部，公民黨陳淑莊亦聲稱，要“慰問”單車受傷情況云云。



（來源：大公報）