洪秀柱南征深綠選區　成立“聖戰助講團”

洪秀柱成立“衝破南關，挺柱聖戰助講團”。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨前主席洪秀柱南征艱困的台南市第六選區，今天上午在台大校友會館成立“衝破南關，挺柱聖戰助講團”，包括前副主席、前軍系“立委”陳鎮湘，前副主席林政則，前秘書長莫天虎，前副秘書長、前嘉義市議長蕭淑麗等全都入列，準備長期投入輔選工作，助洪為藍營在台南開疆闢土，打破深綠鐵塊。



台南市第六選區為2020年依人口數新規劃出來的選區，範圍包括仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里，民進黨推現任“立委”王定宇參選。



洪秀柱今天行程滿檔，一早除了成立自己的“聖戰助講團”，還要趕赴黨中央出席中央助講團的成立記者會，下午就趕回台南深耕選區經營，希望為國民黨打破南部沒人當選的窘況。



洪秀柱“聖戰助講團”的成員陣容浩大，不少是洪過去主持黨務的部屬，或是她過去執行“用壯育青”培育的黨內青年，包括前副主席、前軍系“立委”陳鎮湘，前副主席林政則，前秘書長莫天虎，前副秘書長、前嘉義市議長蕭淑麗，黨智庫前副執行長孫揚明，前移民署長謝立功等。



現任中央民代及地方首長，民代方面包括“立委”林麗蟬，前“立委”吳育仁、蘇清泉，基隆市副議長林沛祥，花蓮市長魏嘉賢，台北市議員李明賢、應曉薇、王欣儀，桃園市議員牛煦庭、朱珍瑤，彰化縣議員曹嘉豪，以及南投縣議員游顥等，前主席朱立倫的“朱家軍”代表新北市議員江怡臻也加入陣容，上午到場的助講成員近30人。



另外，黨務系統包括中常委、各縣市議員、鄉鎮市長及代表、基層民代後續也將積極串連加入助講陣容。



助講團成員將在未來的選戰日子裡，長期在台南投入輔選工作，透過掃街、站肥皂箱的方式，宣傳理念拉票輔選，助洪秀柱與國民黨在台南爭一口氣。