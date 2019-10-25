俄羅斯向敘土邊境派遣憲兵指美背棄昔日盟友

中評社北京10月25日電／俄羅斯憲兵23日開始在敘利亞與土耳其邊境巡邏，以落實俄羅斯和土耳其就敘利亞局勢達成的共識。



俄羅斯警告敘利亞庫爾德武裝：如果不按照約定撤離，將面臨土耳其軍隊打擊。



【監督撤離】



俄羅斯國防部23日發布聲明，說一隊俄羅斯憲兵已經越過幼發拉底河、在敘利亞邊境城市艾因阿拉伯部署。“這些憲兵將協助保護民眾，維持秩序，在指定區域巡邏並協助庫爾德武裝人員和武器撤至距離（敘土）邊界30公里以外。”



艾因阿拉伯地處阿勒頗省東北部，位於土耳其軍隊在敘利亞東北部投入軍事行動的範圍以西，對先前控制這座邊境城市的庫爾德武裝有特殊意義。



路透社報道，俄羅斯憲兵進駐艾因阿拉伯標誌俄羅斯和敘利亞安全部隊開始監督庫爾德武裝“人民保護部隊”人員和武器撤出，以落實俄羅斯總統弗拉基米爾·普京和土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安22日達成的共識。



依據俄土約定，俄軍憲兵和敘利亞“邊防”人員23日中午開始進入土耳其軍事行動以外的敘土邊境地區，以“協助”落實庫爾德武裝撤離。俄羅斯和土耳其軍隊6天以後將在土耳其軍事行動區東端和西端縱深10公里範圍內聯合巡邏。



依據俄羅斯國防部網站發布的一幅地圖，敘利亞“邊防”人員將在敘土邊境設立15個觀察哨所。

