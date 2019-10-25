美國與韓國啟動第二輪軍費分攤談判

中評社北京10月25日電／美國與韓國就第11份駐韓美軍費用分攤協定的第二輪談判23日至24日在美國夏威夷州首府檀香山市舉行。



美國國務院官員詹姆斯·德哈特是美方談判代表；曾在韓國財政部任職的前金融委員會副委員長宋恩博出任韓方談判代表。這是德哈特與宋恩博首次見面。



韓聯社報道，韓美將就分攤軍費激烈博弈。前往檀香山以前，宋恩博誓言確保韓國將“從經濟立場出發”，以“合理且公正”的方式分攤“韓美同盟框架內可能”發生的費用。



美國自1953年以來在韓國派駐軍隊，現有駐軍大約2.85萬人。兩國自1991年起先後簽署10份駐韓美軍費用分攤協定。



第10份協定的談判過程相當艱難，直到今年3月才簽訂，有效期限持續至12月31日。依據協定，韓國2019年分攤1.04萬億韓元（約合62.7億元人民幣）費用，比前一年增加8.2%。



韓國外交部長官康京和說，新一輪談判應遵循過去協定的框架，韓方反對加入新條款、即要求韓方承擔美方部署戰略軍備的“作戰支援”費用。



韓國媒體先前報道，美方有意在談判第11份協定時要求再度提高分攤比例，讓韓方明年分攤的費用達到50億美元（353.3億元人民幣），相當於今年的5倍多。



（來源：新華網）