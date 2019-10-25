黑衣魔焚旺角地舖　險殺樓上街坊

暴徒曾躺地阻消防車推進救火。（來源：文匯報） 中評社香港10月25日電／據香港文匯報報道，暴徒藉反修例為名，四處投擲磚頭及汽油彈，破壞港鐵站、路燈等公共設施，近日更針對中資或反暴力的店舖，大肆打砸燒。店方損失慘重，樓上居民更險“一鑊熟”。旺角一間商店在日前的非法遊行後，被暴徒縱火，其間濃煙湧上樓上民居。一名受影響居民接受傳媒訪問時表示，事發時居民爭相走避。由於不少居民都是行動不便的長者，走避時十分狼狽，他批評暴徒的縱火行為罔顧住戶安全，“好彩沒燒死人。”反映暴徒已泯滅人性。



黑衣魔為所謂的“民主”、“自由”，肆意破壞，罔顧商店的財產擁有權，更漠視附近居民的死活。日前的九龍區非法遊行，再次演變成暴亂收場，油尖旺區淪為重災區，到處有暴徒打砸燒，其中一間優品360分店被人撬爛鐵閘，暴徒入內大肆搗亂，最後將貨物付諸一炬。



熊熊烈火隨即到處蔓延，濃煙湧上樓上住宅單位。該住宅大廈是唐樓，缺乏消防裝置，也沒有保安員，居民惟有守望相助，四處拍門叫鄰居疏散。



住在該唐樓的馮先生憶述走火警情況時仍心有餘悸，“暴徒燒舖當日，我的家人聽到有人叫火燭！就立即下樓撤離。我當時剛從外面回家，剛到樓下就聞到整條樓梯有很大陣燶味。梗係好驚。”



住戶斥入舖放火離譜



他指出，附近屬於舊區，鄰居大多是年過七十的老人家，“而且有些舊樓沒有電梯，這些老人家平時上落樓都很吃力，在危急關頭，他們狼狽地逃走，好彩無人被燒死或焗死，這已是萬幸！”



馮先生直言，該社區一直以來都非常和平，治安理想，住戶可以安居樂業，直到最近成為暴力示威遊行的熱點，居民苦不堪言，既擔心假日外出會遇到暴徒破壞，現在留在家中也隨時被火燒、煙攻，不知如何是好。

