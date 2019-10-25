彭文正赴倫敦大學找蔡論文　圖書館員這麼說

彭文正在網路節目說明到倫敦大學高等法律研究所（IALS）圖書館，查詢蔡英文論文的過程。（截自“政經關不了”） 中評社台北10月25日電／為追查蔡英文的論文門，網路節目主持人彭文正深入倫敦大學高等法律研究所（IALS）的圖書館，查詢蔡的論文，根據台媒報道，該館圖書館員找不到蔡的論文，而且說，“我認為我們從未收到過”。



彭文正在《政經關不了》指出，他進入IALS圖書館，用蔡的英文名ING WEN TSAI和蔡論文題目“不公平貿易行為與防衛機制”，在目錄中查蔡的論文。用各種方式查詢後，該圖書館員說，“看來很不幸，我們是沒有，是倫敦大學的論文嗎？”彭文正回說，是1984倫敦政經學院的論文，是否可能遺失？該館員說：“我們可能從未收到過，如果遺失了，如果我們曾經收到過，會出現在目錄上，但是會註明遺失，如果這些都找不到，我認為我們從未收到過”，該館員提到“倫敦政經學院（LSE）圖書館可能會有過”。也就是說，IALS圖書館並沒有蔡的論文。



根據《中時電子報》報道，彭文正表示，蔡別騙了，論文並不是搞丟了，也不會因有電子書目就證明論文的存在，因為若這個地方有電子書目、那個地方卻沒有 ，圖書館就會開始去查，在實體上寫“MISSING”，質疑後來有人想用公關的方式去操作“偷渡”，但功敗垂成。2011年就有人把手伸進整個LSE的圖書館系統。根據他現場的調查，該論文事件有兩個企圖心的主謀和一個笨手，3個人合力完成今天所有舖天蓋地的欺騙手法。



彭文正質疑，2007年蔡英文當“行政院副院長”，2009年就有一系列LSE台灣研究計劃負責人施芳瓏進到台灣研究計劃，一名老外是負責人，施芳瓏則擔任研究員助理這樣的角色，有計劃地把整個計劃偷渡到LSE，這就是他這趟查訪得到的證據。而這些證據也讓他懷疑，該老外為人類學教授，掩護施芳瓏只到一定的層級，沒辦法打進整個LSE教學和行政體系，所以會讓很多事功敗垂成。甚至就算拉幫結派，也沒辦法打進IALS、也沒辦法打進議會圖書館，所以就讓這件事在這兩機構中得到斷點的線索。