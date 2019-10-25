謝鋒：港“暴力病毒”比“沙士”更致命

謝鋒警告，任何施壓都嚇不倒、壓不垮包括七百五十萬香港同胞在內的十四億中國人民（來源：大公報） 中評社香港10月25日電／據大公報報道，外交部駐港公署特派員謝鋒在昨日的“粵港澳大灣區國際論壇”上警告，當前“街頭暴力”病毒正在香港肆虐蔓延，比“沙士”更致命。他直斥香港反對派及其背後外國勢力妄圖搶奪管治權，顛覆“一國兩制”，但“這是痴心妄想”，任何外部施壓都嚇不倒、壓不垮包括750萬香港同胞在內的14億中國人民，都擋不住中華民族前進的步伐，打“香港牌”只會搬起石頭砸自己的腳！他強調，止暴制亂刻不容緩，國際社會要共同抗擊“暴力病毒”！大公報記者 周 宇



謝鋒認為，當前局勢發展愈來愈清楚地表明，香港發生的根本不是和平示威，而是喪心病狂的暴力犯罪。“暴徒們歇斯底里地打砸搶燒，向正在運行的港鐵投擲汽油彈，製造並使用遙控土制炸彈；肆無忌憚地襲擊警員、搶奪槍支，殘忍地用利器割傷警員頸部靜脈和神經，用鐵棍、磚頭、石塊圍毆表達不同意見的普通市民直至頭破血流。”



謝鋒說，香港市民的生命財產受到嚴重威脅，香港引以為傲的法治秩序遭到野蠻破壞，人類共同珍視的文明道德被粗暴踐踏！然而，在血淋淋的事實面前，一些外國勢力仍然選擇性“失明”“失聰”，甚至睜著眼睛說瞎話，昧著良心搞破壞。



擋不住中華民族前進步伐



美國會眾議院上周通過了所謂“香港人權與民主法案”、“保護香港法案”和“與香港站在一起”決議案，對此謝鋒表示：“有良知的人們不禁要問，這些議員何其虛偽，一方面污蔑中國中央政府侵蝕特區自治權，另一方面卻通過美國立法赤裸裸地干涉中國內政和香港事務？他們又何其傲慢，竟對法治和自由指數排名均比美國高的香港指手畫腳？他們究竟是‘保護香港’，還是縱容暴力、庇護暴徒？他們道貌岸然、口口聲聲‘與香港站在一起’，為何所作所為卻‘與暴徒站在一邊’？”



謝鋒表示，人們愈來愈看清楚，反修例根本就是一個幌子。



香港反對派及其背後外國勢力的真實目的就是要搞亂香港，推翻合法政府，搶奪管治權，就是要把香港變成獨立或半獨立的政治實體，顛覆“一國兩制”。這是痴心妄想！香港是中國的香港。任何外部施壓都嚇不倒、壓不垮包括750萬香港同胞在內的14億中國人民，都擋不住中華民族前進的步伐！打“香港牌”只會搬起石頭砸自己的腳！

