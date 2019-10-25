韓國政府建議民眾停用液態電子煙

中評社北京10月25日電／據央視新聞客戶端報道，近來電子煙的安全問題在多國引起廣泛關注。目前電子煙種類較多，液態電子煙是其中最主要的一種，發展的歷史更久，使用人數也更多，尤其在歐美地區十分流行。繼美國近日發生消費者使用液態電子煙患上肺病、甚至死亡的病例後，韓國日前也出現了疑似液態電子煙導致肺病的病例。今天（23日），韓國政府表示，將加快研究以決定是否全面禁售液態電子煙，並建議人們立即停止使用相關產品。



為檢驗液態電子煙的危害性，政府已成立專門調查小組，確認重症肺損傷患者中是否還存在其他疑似病例，對液態電子煙有害成分分析的結果將於明年上半年公布。



據悉，此次停止吸電子煙的建議措施並無強制力，只能靠煙民自覺落實。對此，韓國福祉部計劃修改《國民健康增進法》，以保障在電子煙對公共保健造成負面影響時，有關部門及時採取沒收和禁售等措施。



在保健福祉部建議停止使用液態電子煙後，韓國最大連鎖便利店GS25宣布今日起，停止銷售調味液態電子煙。相比普通液態電子煙，調味液態電子煙味道豐富，更吸引青少年。此次停售的電子煙包括美國電子煙品牌JUUL的三種產品以及韓國煙草品牌KT＆G的一種電子煙產品。



GS25方面表示，公司立刻決定停售調味液態電子煙，並向所有連鎖店發放了停售及撤回相關產品的公告。此外，GS25還表示，等液態電子煙危害的檢測結果公布後，再進一步決定是否恢復調味液態電子煙的銷售或停售所有液態電子煙產品。



據悉，GS25是韓國首個宣布停止銷售調味液態電子煙的連鎖便利店， CU、7－ELEVEN、易買得24等其他便利店還未採取相關措施。



（來源：央視新聞客戶端）