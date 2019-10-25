李建榮：當監督失效蔡逼人民2020做決定

李建榮。(中評社 資料照) 中評社台北10月25日電／港女命案凶嫌陳同佳願來台投案卻引發波折，“外交部長”吳釗燮任內丟了5個邦交國，安然續任，蘇澳斷橋事件的慘重傷亡，“交通部長”林佳龍毫髮無傷。資深媒體人、圓山大飯店前董事長李建榮表示，檢視蔡政府3年多來的施政作為，屢屢出現侵害法治、對失職政務官的護短行徑。曾幾何時，蔡英文以推動建立台灣民主防護網為己任，暗諷競爭對手向對岸卑躬屈膝，丟棄“國家主權”。殊不知，“國家”民主防護網的漏洞，已經出現在“總統府”內。當所有監督途徑都已失效時，這不是將走向獨裁體制，就是蔡英文逼人民於2020大選時做個決定。



李建榮在中時電子報發表評論如下：



曾幾何時，蔡英文就以推動建立台灣民主防護網為己任，無時不暗諷競爭對手向對岸卑躬屈膝，丟棄“國家主權”。殊不知，“國家”民主防護網的漏洞，已經出現在“總統府”內，表現在不遵守“憲法”，不時把“國號”變更為台灣或“中華民國台灣”，同時也棄毀民主政治就是責任政治的真諦，執意維護失責的政務首長，令人扼腕。



蔡英文於2016年5月20日在“總統府”就職時，曾由“司法院長”監誓下舉起右手宣誓，願以至誠宣誓，必遵守“憲法”，盡忠職務，增進人民福利，保衛“國家”，無負國民付託。但是這3年來，蔡英文在出訪時簽名自稱“台灣總統”。近來對“中華民國”的“國名”，未經“憲法”變更程序，及人民授權，逕稱“中華民國台灣”。視“憲法”誓詞為無物，現任“司法院長”也無動於衷嗎？



記得今年7月宜蘭市長帶著“總統”賀詞赴美參加姊妹市活動時，“總統”再次以“台灣總統”自居，引起軒然大波，但“總統府”發言人辯稱，文稿是宜蘭市政府所備，並請“總統”簽署，這完全是推卸責任之詞，毫無擔當。“總統府”對於各方賀電請求，府內自有一套行之久遠的制度程序，對於不當的稱謂，自要修正為是，豈有照單全收之理。陳水扁“總統”任內曾公開宣稱，“要將國號改為台灣共和國，不能騙自己也不能騙別人，做不到就是做不到。”蔡英文如要成為“台灣總統”或“中華民國台灣”“總統”，她必須得到人民授權，而非自行在各種文告或講稿中，把“中華民國國號”當成“變形蟲”。



“外交部長”吳釗燮任內丟了5個邦交國，安然續任。蘇澳斷橋事件的慘重傷亡，“交通部長”林佳龍毫髮無傷。對照國民黨執政時期，“教育部長”對蘇澳沉船事件有學生傷亡即刻請辭，歷任“外交部長”也皆為斷交事件負起政治責任，而今政務官的風骨沉淪至此，民進黨政府還能厚顏稱是民主或是“國家主權”的守護者嗎？選官用人是以忠誠厚皮為考量嗎？



近來我們看到，外國（以及香港地區）罪犯逍遙海外，無法引渡緝捕歸案。而“我國”公民在海外的電信詐騙案，悉數被遣返大陸定罪。雖然上述有些案件在馬政府時代即發生，但是政黨輪替的目的，就是希望求變求好，如果象徵“國家主權”的獨立司法審判都不能維持與爭取，甚至一度還想放棄，這個號稱最能守護國家主權的政府、政黨還能信任嗎？



檢視蔡政府3年多來的施政作為，屢屢出現侵害法治、斷交失去邦誼以及曲意對失職政務官的護短行徑，當所有監督途徑都已失效時，這要不是將走向獨裁體制，就是蔡英文逼人民於“總統”選舉時做個決定，既然吳釗燮、林佳龍等“沒有辭職”的問題，那麼就讓民主防護網出現漏洞的“總統府”主人負起全責，接受人民制裁。