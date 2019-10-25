星島：遏選舉暴力　政府黃藍皆有責

中評社香港10月25日電／星島日報今天社論說，區議會選舉簡介會昨晚在歷來最嚴密的保安下進行，反映當前的政治氣氛令政府不得不提高暴力風險戒備，可是仍然受到一些候選人滋擾而中斷。作為體現民主的選舉制度，不止政府，社會各方都有責任確保由競選到投票都在和平、公平、公正的環境下進行，不容受到暴力、威嚇、滋擾和舞弊所破壞。



反修例風暴掀起以來的首次全港性選舉，距離投票日僅一個月，今次有約一千一百人角逐四百多個議席，是首次區區有競爭無一人自動當選的選舉，但也是暴力威脅氣氛歷來特別濃烈的選舉。



這場半世紀以來最強烈的政治風暴，至今未息，當中激進示威者的暴力行為，仍然未止，無論是網上起底欺凌威嚇，還是直接對不同政見議員辦事處和商戶的破壞，繼續隨處可見。



威嚇加破壞 損競選公平



個人資料私隱專員公署由六月中旬至今收到超過二千六百宗起底投訴，警務人員佔約三成，以致警隊員佐級協會為保個人及家屬人身安全，向法庭申請禁止選民登記冊公開選民住址，經上訴後獲得法庭批出臨時禁令，只容許候選人查閱，不再向公眾開放，以防資料“被武器化”濫用，直到案件正式審訊有結果。由於開審日期定於十二月中，如無變卦，今次區選的選民住址不會全面公開。



不止警員，有建制派政治人物投訴連自己的義工也遭人起底和滋擾，至於議員辦事處受到破壞，甚至縱火，更是日趨普遍。雖然也有零星泛民議員辦事處受襲，但是打砸行動主要針對建制派，無一政黨倖免，單是民建聯和工聯會被損毀的辦事處已有一百五十間，由初時的塗鴉擲蛋，進而至打爛設施、電腦、電視，最嚴重者更遭投擲汽油彈。