栗戰書：深化和拓展新時代人大代表工作

10月23日，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書同列席十三屆全國人大常委會第十四次會議的全國人大代表座談，聽取對加強常委會自身建設、做好代表工作的意見建議。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月25日電／中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書23日下午同列席十三屆全國人大常委會第十四次會議的全國人大代表座談，聽取對加強常委會自身建設、做好代表工作的意見建議。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，密切常委會同人大代表、人大代表同人民群眾的聯繫，進一步健全完善代表工作機制，深化和拓展新時代人大代表工作。



參加座談會的55位全國人大代表，大多來自基層一線。大家踴躍發言，暢談履職體會和經驗，反映實際情況和群眾呼聲，對人大工作提出意見建議。栗戰書認真傾聽，不時插話同大家深入交流。他說，習近平總書記高度重視人大代表工作，多次就代表選舉、代表履職、代表管理和監督、聯繫和服務人大代表等提出明確要求。全國人大及其常委會要深入學習貫徹習近平總書記關於代表工作的重要指示精神，始終堅持以人民為中心，為人民用權、為人民履職、為人民服務，更好發揮人大代表在黨和國家聯繫人民群眾中的橋梁紐帶作用，用法治保障人民權益、增進民生福祉。



栗戰書指出，全國人大常委會高度重視代表工作，就加強和改進全國人大代表工作提出具體措施，推動代表法和有關制度的貫徹落實。常委會要加強對代表工作的統籌和領導，進一步健全完善工作機制，不斷提升代表工作質量和水平。要尊重代表主體地位，增強為代表服務的意識，持續擴大代表參與常委會工作的深度和廣度，依靠代表做好人大各項工作。要加強代表思想政治建設，加強代表學習培訓，提升代表依法履職意識和能力水平，維護人大代表良好形象。



栗戰書希望代表們在密切聯繫群眾、幫助群眾排憂解難方面發揮更大作用。他強調，代表聯繫群眾的途徑和方式有很多，關鍵是要真正深入下去、取得實際效果。既要用好視察調研、代表小組、代表工作站等機制和平台，又要注重從所見所聞中掌握社情民意，把准群眾脈搏，反映人民關切。要用靈活多樣的方式宣傳好、解讀好黨中央大政方針和決策部署、國家的法律政策，把“根”深深扎在人民群眾之中，多為老百姓辦實事、辦好事。



中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨主持座談會。



（來源：新華網）