京報：彭斯講話的陳詞老調和些許變化

中評社香港10月25日電／環球時報今天發表社評說，彭斯副總統美國時間星期四發表了新的中國政策講話。我們最初的印象是：他對中國的描述和定性老調重彈，與去年的講話很像。但他對改善美中關係表達了相對積極的態度，強調美國不是要與中國脫鈎，希望兩國關係有一個美好未來。



這份講話對中國的攻擊重複了去年講話的很多內容，比如再次給中國扣上盜竊美國知識產權，軍事化南海，宗教壓迫，向美國企業和影視產業施壓，破壞美國的言論自由的帽子等。另外又在台灣、香港、新疆問題上污蔑抹黑中國，干涉中國內政。

講話的一個中心主線是為美國的現行政策唱贊歌，強調對中國的強硬政策如何英明偉大。這也是去年講話的重心。去年美國面臨中期選舉，彭斯10月4日發表對華政策講話有為共和黨拉票的明顯意圖，此次他的講話自然也要為明年的總統大選服務。



星期四彭斯講話的新意在於，該講話的後面部分對與中國達成貿易協議和改善關係釋放了積極態度。他說美國不想與中國脫鈎，強調了美中兩國領導人的個人友誼，並且表示希望美中關係給兩國人民都帶來更多福祉，達成一個比較美好的關係和未來。



彭斯表示，美國不會讓各種挑戰阻擋美中關係發展，他強調特朗普總統對美中達成貿易協定持積極態度，將繼續和中國進行經濟和文化上的往來。他還說，兩國會繼續在朝鮮半島無核化和中東問題上合作，並且認為這種正確的關係對兩國至關重要。



這些新的表態使得彭斯星期四的講話與去年講話形成了差異。這恐怕是大多數人的共同印象。中國美國問題學者李海東在第一時間解讀說，去年的彭斯講話被不少人懷疑是“新冷戰”的宣言，但他的新講話則要溫和些，似有表達要與中國“再接觸”的意思。