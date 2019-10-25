泰國高鐵項目簽約儀式在曼谷舉行

簽約儀式現場。（圖片來源：人民網） 中評社北京10月25日電／當地時間10月24日，泰國總理巴育在曼谷總理府主持東部經濟走廊連接三機場高速鐵路項目（以下簡稱“三機場高鐵項目”）簽約儀式。簽約雙方為泰國國家鐵路局和東部連接三機場高速鐵路公司。此外，泰國東部經濟走廊辦公室與泰國國家鐵路局、東部連接三機場高速鐵路公司共同簽署了《支持三機場高鐵項目諒解備忘錄》。

