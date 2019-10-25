大公報：讓美國政客獨享“美麗風景線”

中評社香港10月25日電／大公報25日發表社評說，民國學者李宗吾研究歷史上的奸雄，發現“臉皮最厚，心腸最黑”是他們的共同特征，提出“黑厚”學說。美國眾議院院長佩洛西就是“黑厚”的標杆性人物，否則怎麼可能昧著良心，用“非暴力”形容香港黑衣暴徒、又將打砸搶燒稱為“一道美麗的風景線”呢？



叛國亂港“四人幫”之兩大要員黎智英及李柱銘近日又竄訪美國，拜謁包括佩洛西在內的幾名反華議員。此行除了乞求美國參議院盡快通過所謂《香港人權與民主法案》，也是因為被稱為“香港Style”（實際來源於美國主導的顔色革命模式）的暴力示威近來如病毒般蔓延其他國家，包括英國、西班牙等西方國家也中招，引起廣泛非議。為了洗脫暴力形象，更為“收割”下月底的區議會選舉成果，兩大漢奸聯袂求見洋主子協調立場，合演一場“洗底”大龍鳳。



佩洛西非常“識做”，事後在社交媒體發出她與黎、李的合照，並寫上“我支持並非常敬佩每周走上街頭、為香港的民主與法治進行非暴力抗爭的人。”什麼叫顛倒黑白，混淆是非？佩洛西為大家作出了示範。



美國打“香港牌”牽制中國，香港愈亂他們愈興奮，這毋庸置疑，但將全副武裝、手持殺人武器攻擊警方及平民的黑衣人視為“非暴力抗爭者”，那就是無恥了。任何心智正常的人，都不可能對黑衣暴徒大肆破壞港鐵、交通燈、銀行、商鋪的場面視若無睹，不可能對警方遭燃燒彈攻擊、割頸式行刑的血腥畫面無動於衷，不可能對普通市民僅僅因政見不同就被打得血肉模糊的一幕幕不感到痛心，佩洛西堅持認為襲擊者“非暴力”，肯定不是“眼盲”，而是“心盲”，是徹底喪失良知及做人的底線。



正如外交部發言人華春瑩指出的，香港街頭髮生的是百分之百的違法暴力，事實清清楚楚、明明白白。佩洛西等被偏見蒙住雙眼，才將暴徒美化為“非暴力”抗爭者，為反中亂港分子撐腰打氣。也正是由於佩洛西等西方政要赤裸裸的硬撐，那些暴徒才有恃無恐。



然而，墨寫的謊言，永遠掩蓋不了血寫的事實。隨著時間推移，尤其是香港的暴亂傳染全世界，愈來愈多人得知香港事件的真相，了解到黑衣蒙面人的瘋狂血腥，他們對佩洛西等反華政客的選擇性失聰、失明嗤之以鼻。不少美國網民在佩洛西的推特上留言，不僅指出香港示威“非常暴力”，更諷刺佩洛西睜著眼睛說瞎話的本事“令人佩服”。還有網民引用美國總統特朗普的話，形容佩洛西是“瘋子”。事實證明，美國人民群眾的眼睛也是雪亮的。



既然佩洛西等美國政客是如此地欣賞在香港街頭以暴力“爭民主”的黑衣暴徒，何不在國會通過一條法案，賜給那些黑衣暴徒美國居住權呢？如此一來，“美麗的風景線”很快就會出口到美國，讓佩洛西們好好欣賞！



（來源：大公報）