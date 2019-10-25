﻿溫滔淼：香港的深層次矛盾在哪？

中評社香港10月25日電／大公報時事評論員﻿溫滔淼發表評論說，保安局局長李家超周三在立法會會議中，正式撤回《逃犯條例》修訂草案，但是明眼人都會知道，黑衣暴徒發動的暴力浪潮，並不會因此而平息。亂港派、黃絲媒體乃至境外勢力不斷地妖言惑眾，固然是香港亂局難平的主要因素。部分立場偏頗的所謂“學者”，乃至是建制陣營當中的投機分子，在此一時刻蹦出來，說一些似是而非的胡話，變相為亂港派說話，也是一個值得關注的問題。



中大社會科學院客席副教授沈旭輝，日前在電台節目中的發言，便是一個典型例子。沈旭輝聲稱，中央在2012年提出“全面管治權”之後，港人情緒日益低落，社會矛盾愈加尖銳，對立也代替溝通成為新香港常態。因此，他認為身份認同及捍衛核心價值問題，“這些才是深層次矛盾，我們所關注，而非有沒有樓”，“就算社會表面上一切正常，似朝鮮（朝鮮）般生活又是否開心呢？”云云。



不諱言的說，沈副教授作為“學者”，其論證之粗疏，實在令人咋舌，不禁使人懷疑，他的所謂論證，只不過是政治表態。



首先，所謂的“港人情緒日益低落”，或者“身份認同及捍衛核心價值問題，才是市民所關注的深層次矛盾”，又有什麼可量化的數據支持？若是沒有的話，沈副教授又是否把一己的政見，加諸在所謂“港人”、“市民”身上呢？



其次，“全面管治權”不是什麼“新管治哲學”，而是中央根據憲法和《基本法》所擁有的憲制權力，當中包括：國防和外交事務、決定增減適用於香港的全國性法律、決定香港進入緊急狀態、向特首發出指令、特首的實質任命權、政制發展決定權、《基本法》的解釋及修改權，以及決定香港原有及現行法律是否停止生效。上述權力早已寫於《基本法》之內，2014年發表的《“一國兩制”在香港特別行政區的實踐》白皮書，只是重申中央擁有“全面管治權”而已。



更重要的是，沈副教授所提到的“核心價值”，究竟又是什麼？假如“核心價值”是指民主、自由、人權、法治的話，現在破壞“核心價值”的人，不正正是亂港派和暴徒嗎？暴徒決定發動暴力衝擊之前，有經過市民授權和同意否，沒有的話談何民主？暴徒無視法紀，藉著所謂的“私了”，襲擊政見不同的市民，又瘋狂破壞人家的店舖，這算得上捍衛自由、人權和法治乎？

