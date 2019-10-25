李佳芬：韓國瑜若當選　一定把課綱修回來

李佳芬代夫韓國瑜訪菲律賓，以“下一代的教育”為題進行專題演講。(截自王鴻薇臉書) 中評社台北10月25日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜的妻子李佳芬訪問菲律賓進行專題演講時表示，不解曾幾何時，在台灣“中華民國”這四個字變得這麼難以說出口，這幾年的教科書，把中華文化逐步剔除。韓國瑜說過，如果當選，一定會把課綱修回來，也希望藉由教育重新改革，換回孩子們對“中華民國”的記憶。



李佳芬一行人訪菲第二天，先是與台商餐會，接著專題演講，晚間出席韓國瑜海外造勢活動。李佳芬在自由大廈中山廳專題演講，講題為：“這一輩的幸福、下一代的未來”，談及兩性教育、課綱、文言文教材等議題，猛打蔡政府的爭議施政，現場有超過上百人參與。



陪同李佳芬出訪菲律賓人士包括高雄中山大學教授廖達琪、國民黨“立委”童惠珍、台北市議員王鴻薇、戴錫欽、新北市議員唐慧琳、國民黨文傳會副主委黃子哲、陳香嚴律師、郭昀光主任、溫玉霞總會長、黃正勝總會長、呂春霖總會長等人。



李佳芬指出，近幾年來被教育的下一代，很多小孩子還以為國名是“台灣”，一提到中華文化，就認為是古老、呆板，這幾年的教科書，把中華文化逐步剔除。



她說，有次看到自己的孩子翻教科書，居然沒從黃帝一路下來，社會教科書從荷、西時代開始，“中華民國”歷史有切割點，小孩子當然覺得“中華民國”離自己越來越遠。



李佳芬強調，當政府否定中華文化，社會就沒動力，孩子就找不到應有的標準。近來也有不少語文老師反映，拜託一定要搶救文言文。如果韓國瑜當選，一定會修改課綱，把中華文化、中國歷史加回來，另外也會處理兩性教育的問題。